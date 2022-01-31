Александр Лукашенко принял с докладом о состоянии экономики премьер-министра Романа Головченко

Источник материала: ОНТ

Как в условиях санкционного давления запада работается крупным белорусским компаниям, дают ли они отпор своими финансовыми показателями, нашли ли альтернативные пути поставок и партнёров? Это предметно обсуждалось на второй встрече у Главы государства.

Александр Лукашенко принял с докладом премьер-министра Романа Головченко, руководителей «Беларуськалия» и его трейдера. Санкционные вызовы и ответная реакция – не только на контроле правительства, но и Президента, подчеркнул Александр Лукашенко. Глава государства намерен ознакомиться с работой калийных компаний в условиях санкций. И не только. Интересует Главу государства состояние дел у нефтехимических гигантов и национального авиаперевозчика. Изменился ли градус давления на «Белавиа» после публикации отчёта ИКАО? Вместе с тем, Александр Лукашенко отметил, что в угоду западу та же калийная компания не опустила руки, а нашла варианты, чтобы работать и зарабатывать. При этом нужно и в будущем учитывать фактор неадекватного поведения соседних стран.

Каким образом крупные компании определяют для себя другие пути поставки нашей химической продукции, калийных удобрений, минуя традиционные порты и меняя посредников? Они должны быть готовы доложить главе государства об альтернативах и специфике работы в условиях санкций. Это поручение Президента.

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