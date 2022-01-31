На Марсе обнаружили похожий на древесный пень кратер

Источник материала: ОНТ

На Марсе был обнаружен кратер, фото которого напоминает древесный пень. Об этом информирует Европейское космическое агентство .

13 июня 2021 года изображение получил европейско-российский аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Снимок был сделан с высоты 400 километров.

Как отметили ученые, кратер образовался после падения метеорита, он достигает в диаметре более 5 км. Внутренняя поверхность кратера богата водяным льдом. Предположительно, он был образован в прошлую эпоху – ось наклона планеты тогда была другой, а в этом регионе могла присутствовать жидкая вода.

Отличительной внешней приметой кратера является узор – концентрические круги похожи на годовые кольца дерева. Исследователи считают, что эти круги были образованы из-за сезонных перепадов температур, вызывающих в богатом льдом материале циклы сжатия и расширения. Ученые надеются, что этот кратер поможет продвинуться в исследовании истории климата Марса.

Фото: ESA/Roscosmos

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