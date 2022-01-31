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На Марсе обнаружили похожий на древесный пень кратер

31.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

На Марсе обнаружили похожий на древесный пень кратер

На Марсе был обнаружен кратер, фото которого напоминает древесный пень. Об этом информирует Европейское космическое агентство.

13 июня 2021 года изображение получил европейско-российский аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Снимок был сделан с высоты 400 километров.

Как отметили ученые, кратер образовался после падения метеорита, он достигает в диаметре более 5 км. Внутренняя поверхность кратера богата водяным льдом. Предположительно, он был образован в прошлую эпоху – ось наклона планеты тогда была другой, а в этом регионе могла присутствовать жидкая вода.

Отличительной внешней приметой кратера является узор – концентрические круги похожи на годовые кольца дерева. Исследователи считают, что эти круги были образованы из-за сезонных перепадов температур, вызывающих в богатом льдом материале циклы сжатия и расширения. Ученые надеются, что этот кратер поможет продвинуться в исследовании истории климата Марса.

Фото: ESA/Roscosmos

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На Марсе был обнаружен кратер, фото которого напоминает древесный пень. Об этом информирует Европейское космическое агентство. 13 июня 2021 года изображение получил...
 
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