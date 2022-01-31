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На Марсе обнаружили похожий на древесный пень кратер
Источник материала: ОНТ
На Марсе был обнаружен кратер, фото которого напоминает древесный пень. Об этом информирует
13 июня 2021 года изображение получил европейско-российский аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Снимок был сделан с высоты 400 километров.
Как отметили ученые, кратер образовался после падения метеорита, он достигает в диаметре более 5 км. Внутренняя поверхность кратера богата водяным льдом. Предположительно, он был образован в прошлую эпоху – ось наклона планеты тогда была другой, а в этом регионе могла присутствовать жидкая вода.
Отличительной внешней приметой кратера является узор – концентрические круги похожи на годовые кольца дерева. Исследователи считают, что эти круги были образованы из-за сезонных перепадов температур, вызывающих в богатом льдом материале циклы сжатия и расширения. Ученые надеются, что этот кратер поможет продвинуться в исследовании истории климата Марса.
Фото: ESA/Roscosmos
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На Марсе был обнаружен кратер, фото которого напоминает древесный пень. Об этом информирует Европейское космическое агентство. 13 июня 2021 года изображение получил...
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