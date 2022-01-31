С 1 марта в Беларуси поднимут пенсии

Источник материала: ОНТ

С 1 марта 2022 года в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал «Пул Первого».

В результате перерасчета суммы выплат вырастут на 6,3%. Связано это с ростом средней заработной платы работников по стране.

Фото: БЕЛТА

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