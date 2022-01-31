|
С 1 марта в Беларуси поднимут пенсии
Источник материала: ОНТ
С 1 марта 2022 года в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко,
В результате перерасчета суммы выплат вырастут на 6,3%. Связано это с ростом средней заработной платы работников по стране.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 марта 2022 года в Беларуси вырастут трудовые пенсии. Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко, пишет Telegram-канал «Пул Первого». В результате...
|
Архив (Разное)