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Завод по выпуску вакцин и детские сады: что планируют открыть и построить в Беларуси в 2022 году?
Источник материала: ОНТ
Строительство более 150 объектов вошло в Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики нашей страны Юрий Чеботарь, комментируя указ №18, подписанный Президентом 26 января.
За счёт республиканского бюджета в Беларуси появятся новые социально значимые объекты, например, детские садики в Фаниполе и Любани. Что ещё планируется открыть или начать строить в нынешнем году – смотрите в видеоинформации.
Фото: pexels
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Строительство более 150 объектов вошло в Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики нашей страны...
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