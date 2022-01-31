Завод по выпуску вакцин и детские сады: что планируют открыть и построить в Беларуси в 2022 году?

Источник материала: ОНТ

Строительство более 150 объектов вошло в Государственную инвестиционную программу на 2022 год. Об этом рассказал первый заместитель министра экономики нашей страны Юрий Чеботарь, комментируя указ №18, подписанный Президентом 26 января.

За счёт республиканского бюджета в Беларуси появятся новые социально значимые объекты, например, детские садики в Фаниполе и Любани. Что ещё планируется открыть или начать строить в нынешнем году – смотрите в видеоинформации.

Фото: pexels

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