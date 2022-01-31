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Кто отвечает за травму в гололед и может ли пострадавший получить компенсацию?
Источник материала: ОНТ
Зима – традиционное время гололедных травм. По данным Минздрава, всего с начала снежного сезона уже зарегистрировано более 7000 пострадавших с различными травмами: гололедными и холодовыми.
Порой они оборачиваются серьезными последствиями. Что делать, если человек поскользнулся на неочищенной дорожке, уборкой которой должна заниматься курирующая организация? И может ли он предъявить претензии и получить компенсацию? Об этом рассказала адвокат Вера Шлома.
Подробнее – в видеоинформации.
Фото: pexels
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Зима – традиционное время гололедных травм. По данным Минздрава, всего с начала снежного сезона уже зарегистрировано более 7000 пострадавших с различными травмами:...
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