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Кто отвечает за травму в гололед и может ли пострадавший получить компенсацию?

31.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кто отвечает за травму в гололед и может ли пострадавший получить компенсацию?

Зима – традиционное время гололедных травм. По данным Минздрава, всего с начала снежного сезона уже зарегистрировано более 7000 пострадавших с различными травмами: гололедными и холодовыми. 

Порой они оборачиваются серьезными последствиями. Что делать, если человек поскользнулся на неочищенной дорожке, уборкой которой должна заниматься курирующая организация? И может ли он предъявить претензии и получить компенсацию? Об этом рассказала адвокат Вера Шлома. 

Подробнее – в видеоинформации. 

Фото: pexels

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Зима – традиционное время гололедных травм. По данным Минздрава, всего с начала снежного сезона уже зарегистрировано более 7000 пострадавших с различными травмами:...
 
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