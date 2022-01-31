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Какое наказание грозит за браконьерство в Беларуси?

31.01.2022 16:15 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какое наказание грозит за браконьерство в Беларуси?

Рыбак рыбака видит издалека, про охотников можно сказать то же самое. Эти промыслы в наше время – уже хобби. И, к сожалению, не все аматоры подобного времяпрепровождения соблюдают законодательство в этой сфере. Помните, что за браконьерство в Беларуси достаточно суровые наказания. 

Подробнее – в видеоинформации. 

Фото: pexels

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Рыбак рыбака видит издалека, про охотников можно сказать то же самое. Эти промыслы в наше время – уже хобби. И, к сожалению, не все аматоры подобного...
 
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