Какое наказание грозит за браконьерство в Беларуси?

Источник материала: ОНТ

Рыбак рыбака видит издалека, про охотников можно сказать то же самое. Эти промыслы в наше время – уже хобби. И, к сожалению, не все аматоры подобного времяпрепровождения соблюдают законодательство в этой сфере. Помните, что за браконьерство в Беларуси достаточно суровые наказания.

Подробнее – в видеоинформации.

Фото: pexels

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