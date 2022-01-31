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Какое наказание грозит за браконьерство в Беларуси?
Источник материала: ОНТ
Рыбак рыбака видит издалека, про охотников можно сказать то же самое. Эти промыслы в наше время – уже хобби. И, к сожалению, не все аматоры подобного времяпрепровождения соблюдают законодательство в этой сфере. Помните, что за браконьерство в Беларуси достаточно суровые наказания.
Подробнее – в видеоинформации.
Фото: pexels
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Рыбак рыбака видит издалека, про охотников можно сказать то же самое. Эти промыслы в наше время – уже хобби. И, к сожалению, не все аматоры подобного...
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