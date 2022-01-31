Стали известны победители чемпионата Беларуси по карате

Источник материала: ОНТ

Лучшие каратисты страны собрались в Минске и соревновались в чемпионате Беларуси.

В турнире приняли участие около ста спортсменов. Лидеры белорусской сборной подтвердили свой уровень. Золото завоевала Мария Фурсова, которая стала лучшей в разделе «ката». Первым в своей весовой категории стал Дэвид Нгуен, серебро завоевал Иван Коробков. Национальный чемпионат – это репетиция перед международными стартами, ближайший из которых пройдёт в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале, а в марте Турция примет чемпионат Европы.

После дебюта на Олимпиаде в Токио карате как вид спорта Игры в Париже пропускает. Однако ещё сохраняет шансы попасть в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028-м году.

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