|
Стали известны победители чемпионата Беларуси по карате
Источник материала: ОНТ
Лучшие каратисты страны собрались в Минске и соревновались в чемпионате Беларуси.
В турнире приняли участие около ста спортсменов. Лидеры белорусской сборной подтвердили свой уровень. Золото завоевала Мария Фурсова, которая стала лучшей в разделе «ката». Первым в своей весовой категории стал Дэвид Нгуен, серебро завоевал Иван Коробков. Национальный чемпионат – это репетиция перед международными стартами, ближайший из которых пройдёт в Объединенных Арабских Эмиратах в феврале, а в марте Турция примет чемпионат Европы.
После дебюта на Олимпиаде в Токио карате как вид спорта Игры в Париже пропускает. Однако ещё сохраняет шансы попасть в программу Олимпиады в Лос-Анджелесе в 2028-м году.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лучшие каратисты страны собрались в Минске и соревновались в чемпионате Беларуси. В турнире приняли участие около ста спортсменов. Лидеры белорусской сборной...
|
Архив (Разное)