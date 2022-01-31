Обновлены правила приема в высшие и средние специальные учреждения образования. Что изменилось для абитуриентов?

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил Правила приема лиц для получения среднего специального образования, а также Правила приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования. Соответствующий указ был подписан 31 января, информирует «Пул Первого».

Правила приема были разработаны с учетом обновленного Кодекса об образовании . В целом они сохраняют сложившуюся систему приема в учебные учреждения, обеспечивают соблюдение разумного баланса интересов абитуриентов и их родителей, учреждений образования, а также заказчиков кадров – госорганов и организаций.

Обновленные правила приема также должны предотвращать отток абитуриентов в сопредельные страны, повысить конкурентоспособности учреждений профессионального образования и качества отбора.

Указ будет вступать в силу поэтапно.

С этого года при поступлении в учреждения высшего образования начнут предоставляться льготы выпускникам классов военно-патриотической и спортивно-педагогической направленности, детям сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих, погибших (умерших) или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, а также лицам, которые сдали Единый государственный экзамен в России (в случае поступления на платную форму обучения).

Со следующего года будут введены дополнительные вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на специальности, которые требуют особых практических и управленческих навыков, необходимости для получения образования вечерней и в заочной формах наличия стажа работы.

Зачисление абитуриентов в учреждения среднего специального образования будет проводиться по конкурсу среднего балла документа об образовании.

Фото: БЕЛТА

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