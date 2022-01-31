Рафаэль Надаль стал победителем Australian Open

Источник материала: ОНТ

Рафаэль Надаль – победитель Открытого Чемпионата Австралии по теннису. Этот турнир испанец выиграл второй раз в карьере.

В финальном матче Надаль встречался с российским теннисистом Даниилом Медведевым. За победу соперники боролись 5 часов и 27 минут. Итоговый счёт – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Надаля, для которого этот титул стал 21-м на турнирах серии «Большого шлема» (это рекорд мужского тура).

За победу испанский теннисист получил две тысячи рейтинговых очков и два миллиона долларов призовых.

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