Президент вместе с народом готов защищать независимость страны

Источник материала: БелТА

Президент Беларуси не на словах, а на деле готов, если придется, вместе с народом защищать независимость страны. Такое мнение, комментируя Послание Александра Лукашенко народу и парламенту, высказал корреспонденту БЕЛТА глава фермерского хозяйства "Ягодное лукошко" из Ганцевичского района Валерий Муха.

"Мы ждали этого Послания, чтобы сверить курс, узнать видение главой государства тех процессов, которые сейчас происходят. Мне было очень интересно его послушать. Главное, что я понял: Президент до последней капли крови буквально, а не образно говоря, готов защищать независимость страны. На первом месте для него стоят именно суверенитет и благополучие людей. Он как истинный глава государства готов идти впереди, если понадобится. Вот что самое важное для меня", - отметил предприниматель.

В начале Послания Александр Лукашенко заявил, что намерен адресовать народу три вопроса. Два первых касались готовности белорусов платить за собственную оборону и государство, суверенитет и независимость. "Как говорил классик: если народ не хочет кормить свою армию, он будет кормить чужую. Наверное, вопрос Президента был об этом. Вот некоторые то ли в шутку, то ли в серьез говорят: победили бы немцы в той войне - жили бы мы сейчас лучше и на мерседесах ездили. Такое кощунство просто. Часть народа, наверное, где-то одурманенная, так и мыслит: пускай нас захватят, и мы заживем. Думаю, это маловероятно - заживут они за счет нас", - сказал Валерий Муха.

Он также обратил внимание на те "простые вещи", традиционные ценности, о которых говорил Президент в своем Послании. "Чтобы и правительство, и люди понимали, как будет дальше развиваться страна в это смутное время. Смутное - не потому что у нас что-то не получается, а просто мировые тенденции такие: нас обжимают со всех сторон, чтобы подобраться к России. Всегда мы были на перекрестке дорог, поэтому выстоим, лишь объединившись", - резюмировал фермер.-0-