Трое молодых оршанцев задержаны за незаконный оборот наркотиков

Источник материала: БелТА

31 января, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Орше правоохранители задержали троих молодых людей за незаконный оборот наркотиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

По оперативной информации, двое 16-летних жителей Орши и их 18-летний приятель занимались незаконным оборотом наркотиков. Молодые люди, которые учатся в различных учреждениях образования райцентра, работали на один из интернет-магазинов в качестве закладчиков. Специализировалась троица на параметилэфедроне и альфа-PVP. Как установили сыщики, их они привозили с территории Могилевской области.

Во время очередной поездки за товаром подозреваемые были задержаны. В ходе осмотра у них были найдены запрещенные вещества. Также наркотики, уже готовые к реализации, были найдены и в тайниках, которые оборудовали закладчики.

Примечательно, что старший из задержанных оршанцев раньше уже успел отметиться в милицейских сводках из-за наркотиков. В отношении всех подозреваемых следователи возбудили уголовные дела.-0-