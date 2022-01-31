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Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»
31.01.2022 17:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
28 января 2022 года в Республике Беларусь во Дворце искусства (г.Минск, ул. Козлова, 3) открылась выставка лучших фоторабот Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»
Жители Беларуси смогут восхититься 171 лучшей фотоработой — уникальными образами дикой природы пяти континентов, почувствовать ее красоту, хрупкость и совершенство, любуясь работами звезд мировой фотографии — Магнуса Лундгрена (Швеция), Мате Бенце (Венгрия), Кевина Морганса (Великобритания), Жоэля Дельма (Франция) и многих других.
Впервые в истории «GOLDEN TURTLE» сделан шаг в развитии психотерапевтического направления Фестиваля и продвижении экогуманитарного подхода в психологии и психотерапии. Состоялись мастер-классы для психологов по эко-арт-терапии и нейрофизиологии. Научные исследования доказывают наличие связи между близостью человека к природе и состоянием его психики, общим индексом благополучия и удовлетворённости жизнью.
Президент Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE» Андрей Сухинин в своей приветственной речи отметил: «Мы показываем миру, насколько этот самый мир прекрасен и удивителен, что ему нужны забота и уход. А самое приятное, что делаем мы это с помощью искусства и свободы выражения. Верю, что жители Минска и близлежащих городов поистине оценят красоту выставки и уйдут от нас с изменившимся отношением к природе».
Выставка лучших фоторабот Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»
Посещение стало свободным благодаря генеральному партнеру фестиваля интернет-магазину OZON
Даты работы: 29.01 — 10.02.2022 (кроме понедельника)
Время: 11.00 — 20.00
Адрес: Дворце искусства, г. Минск, ул. Козлова, 3.
Вход бесплатный
На фестивале представлены выдающиеся работы:
Кевин Морганс. Великобритания, Шотландия
Магнус Лундгрен. Швеция
Арсела Карунаратне. Шри-Ланка
Бенце Мате. Венгрия
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28 января 2022 года в Республике Беларусь во Дворце искусства (г.Минск, ул. Козлова, 3) открылась выставка лучших фоторабот Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN...
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