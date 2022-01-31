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Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

31.01.2022 17:27 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

28 января 2022 года в Республике Беларусь во Дворце искусства (г.Минск, ул. Козлова, 3) открылась выставка лучших фоторабот Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE» https://www.gt2022.ru — одного из крупнейших в мире экологических и просветительских проектов, объединивших за 15 лет более 25 000 фотографов из 146 стран мира, миссия и задача которого направлена на изменение экологического сознания и поведения людей.

Жители Беларуси смогут восхититься 171 лучшей фотоработой — уникальными образами дикой природы пяти континентов, почувствовать ее красоту, хрупкость и совершенство, любуясь работами звезд мировой фотографии — Магнуса Лундгрена (Швеция), Мате Бенце (Венгрия), Кевина Морганса (Великобритания), Жоэля Дельма (Франция) и многих других.

Впервые в истории «GOLDEN TURTLE» сделан шаг в развитии психотерапевтического направления Фестиваля и продвижении экогуманитарного подхода в психологии и психотерапии. Состоялись мастер-классы для психологов по эко-арт-терапии и нейрофизиологии. Научные исследования доказывают наличие связи между близостью человека к природе и состоянием его психики, общим индексом благополучия и удовлетворённости жизнью.

Президент Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE» Андрей Сухинин в своей приветственной речи отметил: «Мы показываем миру, насколько этот самый мир прекрасен и удивителен, что ему нужны забота и уход. А самое приятное, что делаем мы это с помощью искусства и свободы выражения. Верю, что жители Минска и близлежащих городов поистине оценят красоту выставки и уйдут от нас с изменившимся отношением к природе».

Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

Выставка лучших фоторабот Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE» https://www.gt2022.ru открыта для посетителей до 10 февраля 2022 года ежедневно (кроме понедельника), часы работы с 11.00 до 20.00, вход бесплатный.

Посещение стало свободным благодаря генеральному партнеру фестиваля интернет-магазину OZON https://ozon.ru/. Ксения Боталова — маркетинг-менеджер OZON в Беларуси, приветствуя участников в рамках открытия отметила: «GOLDEN TURTLE» — один из крупнейших культурных и эколого -просветительских проектов в мире. Философия «GOLDEN TURTLE» направлена на сохранение природы через искусство, изменение экологического сознания и поведения людей. OZON поддерживает проект, потому что нам близки эти ценности. Мы начали заниматься вопросами осознанного потребления еще 8 лет назад. У нас есть проект «Зеленые недели» — мы делаем специальные подборки эко-товаров, которые можно купить на OZON. У нас есть и более масштабный проект — «OZON Recycle», направленный на переработку отходов от онлайн-шоппинга. На всех логистических объектах Ozon с января по ноябрь 2021 было отдано на переработку более 13 тыс. тонн вторичных материальных ресурсов".

Даты работы: 29.01 — 10.02.2022 (кроме понедельника)

Время: 11.00 — 20.00

Адрес: Дворце искусства, г. Минск, ул. Козлова, 3.

Вход бесплатный

На фестивале представлены выдающиеся работы:

  1. «Дай пять!» — почти весь день заяц-беляк проводит на лежке — как правило, это просто небольшая ямка, выкопанная в земле. Этот ушастый устроил себе лежку под кустом вереска. Еще более затемнив фон, я получил по-настоящему живое, эмоциональное фото.

Кевин Морганс. Великобритания, Шотландия

Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

  1. «Острые ощущения» — ощущение скорости, с которой акула приносится в толще воды, удалось передать с помощью съемки с проводкой на длинной выдержке и с использованием двух стробоскопических вспышек.

Магнус Лундгрен. Швеция

Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

  1. «Морское чудовище» — был последний день моей поездки на озеро Керкини в Греции. До отъезда осталась еще пара часов, но утро было пасмурное, шел мелкий моросящий дождь, и море начинало слегка штормить. Я взял лодку и подплыл поближе к пеликанам, которые по обыкновению собрались вокруг лодок рыбаков в ожидании своей доли добычи. Я попросил рыбаков кидать снулую рыбу в мою сторону, чтобы пеликаны подплыли поближе. После целой серии неудачных попыток мне, наконец, удалось сделать это необычное фото.

Арсела Карунаратне. Шри-Ланка

Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

  1. «Назойливая мошкара» — тысячи мелких насекомых вьются вокруг двух европейских бурых медведей. Я сделал эту фотографию в трансильванских горах в центре Румынии. Сначала снимая во фронтальном свете, я даже не понял, что в кадре помимо медведей есть еще и насекомые. Однако когда условия освещения изменились, я понял, как мне повезло — из ничем не примечательного сюжета получилась действительно необычная фотография.

Бенце Мате. Венгрия

Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»

 
Теги: Минск
 
 
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28 января 2022 года в Республике Беларусь во Дворце искусства (г.Минск, ул. Козлова, 3) открылась выставка лучших фоторабот Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN...
 
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