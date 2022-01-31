﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трудовые пенсии повысятся с 1 марта смотрим на сколько

31.01.2022 17:45 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

Трудовые пенсии повысятся с 1 марта смотрим на сколько
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

В результате средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте этого года составит 580 рублей, включая надбавки и доплаты, и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 года.

Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на 34 рубля, темп роста – 106,3%, пояснили в ведомстве.

При этом Минтруда обращает внимание, что увеличение пенсии у каждого пенсионера будет свое и оно зависит от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии.

На повышение пенсий направят 75,7 млн рублей в месяц, 757 млн рублей до конца года. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка 16,1 млрд рублей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси с 1 марта на 7% повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Повышение предусмотрено...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выставка лучших работ Международного фестиваля дикой природы «GOLDEN TURTLE»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by