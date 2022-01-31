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Трудовые пенсии повысятся с 1 марта смотрим на сколько
Источник материала: Myfin
В результате средний размер пенсии по возрасту неработающего пенсионера в марте этого года составит 580 рублей, включая надбавки и доплаты, и увеличится на 13,2% по отношению к марту 2021 года.
Пенсии по возрасту с 1 марта по отношению к февралю увеличатся в среднем на 34 рубля, темп роста – 106,3%, пояснили в ведомстве.
При этом Минтруда обращает внимание, что увеличение пенсии у каждого пенсионера будет свое и оно зависит от продолжительности стажа и заработка, учтенных при исчислении ему пенсии.
На повышение пенсий направят 75,7 млн рублей в месяц, 757 млн рублей до конца года. В целом на выплату пенсий в 2022 году запланировано порядка 16,1 млрд рублей.
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