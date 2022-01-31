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Названы самые популярные имена для детей в Минске в 2021 году
Источник материала: ОНТМинске в 2021 году" class="one-news__figure-img">
За прошлый год самыми популярными именами для новорожденных в столице стали Анна и Максим.
Всего в прошлом году в Минске родилось более 17 тысяч детей. Самыми популярными именами для мальчиков были имена на букву «м»: Максим, Михаил и Марк. Среди женских имен уже несколько лет в топе Анна, Мария, София, Алиса.
Все большую популярность набирают старославянские имена. Среди редких имен у девочек – Герда, Моника, Марфа, Аксинья, а будущих мужчин – Наум, Теодор, Ренат и Адриан.
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За прошлый год самыми популярными именами для новорожденных в столице стали Анна и Максим. Пишет БЕЛТА со ссылкой на отдел нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере...
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