﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Названы самые популярные имена для детей в Минске в 2021 году

31.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Названы самые популярные имена для детей в Минске в 2021 годуМинске в 2021 году" class="one-news__figure-img">

За прошлый год самыми популярными именами для новорожденных в столице стали Анна и Максим. Пишет БЕЛТА со ссылкой на отдел нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере юридических услуг главного управления юстиции Мингорисполкома.

Всего в прошлом году в Минске родилось более 17 тысяч детей. Самыми популярными именами для мальчиков были имена на букву «м»: Максим, Михаил и Марк. Среди женских имен уже несколько лет в топе Анна, Мария, София, Алиса.

Все большую популярность набирают старославянские имена. Среди редких имен у девочек – Герда, Моника, Марфа, Аксинья, а будущих мужчин – Наум, Теодор, Ренат и Адриан.

Фото: depositphotos.com

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За прошлый год самыми популярными именами для новорожденных в столице стали Анна и Максим. Пишет БЕЛТА со ссылкой на отдел нотариата, ЗАГСов и лицензиатов в сфере...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трудовые пенсии повысятся с 1 марта смотрим на сколько
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by