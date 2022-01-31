|
Болеющие сотрудники могут три дня оставаться дома без больничного – Елена Богдан
Источник материала: ОНТ
Сотрудники в случае болезни вправе оставаться дома до трех календарных дней без больничного. Об этом
По словам Богдан, это предусмотрено дополнениями в п. 14 указа №143 «О поддержке экономики», регулирующий трудовые отношения, которые действуют с 8 января 2021 года.
Елена Богдан также отметила, что это поможет снизить нагрузку на поликлиники.
Богдан уточнила, что сохранение заработной платы может быть предусмотрено коллективным договором или другим правовым актом организации. Исключение составляют бюджетные организации или организации, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудники в случае болезни вправе оставаться дома до трех календарных дней без больничного. Об этом сообщила агентству БЕЛТА председатель комитета по...
|
Архив (Разное)