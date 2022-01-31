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Болеющие сотрудники могут три дня оставаться дома без больничного – Елена Богдан

31.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Болеющие сотрудники могут три дня оставаться дома без больничного – Елена Богдан

Сотрудники в случае болезни вправе оставаться дома до трех календарных дней без больничного. Об этом сообщила агентству БЕЛТА председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

По словам Богдан, это предусмотрено дополнениями в п. 14 указа №143 «О поддержке экономики», регулирующий трудовые отношения, которые действуют с 8 января 2021 года.

Елена Богдан также отметила, что это поможет снизить нагрузку на поликлиники.

Богдан уточнила, что сохранение заработной платы может быть предусмотрено коллективным договором или другим правовым актом организации. Исключение составляют бюджетные организации или организации, работники которых приравнены по оплате труда к бюджетникам.

Фото: depositphotos.com

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Сотрудники в случае болезни вправе оставаться дома до трех календарных дней без больничного. Об этом сообщила агентству БЕЛТА председатель комитета по...
 
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