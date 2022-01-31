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Антон Смольский провел виртуальную экскурсию по олимпийской столовой

31.01.2022 17:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужская сборная по биатлону первой прилетела на Олимпиаду и уже успела изучить не только олимпийские объекты, но и привыкнуть к бытовым условиям.

Лидер сборной Антон Смольский провел виртуальную экскурсию по столовой для всех болельщиков, которые будут наблюдать за Олимпиадой с экранов телевизоров. В видеосюжете Смольский показал, как работает столовая, рассказал о правилах гигиены, разнообразном меню, напитках. Даже показал, как расположены столы для приема пищи во время пандемии: каждый спортсмен будет питаться отдельно, снимать маску можно будет только непосредственно во время еды. 

Также лидер мужской команды обратился к болельщикам с просьбой поддерживать белорусов на каждом старте.

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Мужская сборная по биатлону первой прилетела на Олимпиаду и уже успела изучить не только олимпийские объекты, но и привыкнуть к бытовым условиям. Лидер сборной...
 
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