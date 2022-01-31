|
Бали откроется для туристов с 4 февраля
Источник материала: ОНТ
Остров Бали в Индонезии откроется для иностранцев с пятницы, 4 февраля. Об этом
По мнению правительства, это должно помочь восстановить экономику страны, пострадавшей от пандемии.
Также руководство Индонезии сократит пребывание на карантине с недели до пяти дней для вакцинированных туристов.
Правила въезда следует уточнять у туроператоров.
Фото: Pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Остров Бали в Индонезии откроется для иностранцев с пятницы, 4 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра-координатора по морским делам и инвестициям...
|
Архив (Разное)