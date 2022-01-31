Бали откроется для туристов с 4 февраля

Источник материала: ОНТ

Остров Бали в Индонезии откроется для иностранцев с пятницы, 4 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра-координатора по морским делам и инвестициям Лухута Бинсара Панджаитана.

По мнению правительства, это должно помочь восстановить экономику страны, пострадавшей от пандемии.

Также руководство Индонезии сократит пребывание на карантине с недели до пяти дней для вакцинированных туристов.

Правила въезда следует уточнять у туроператоров.

Фото: Pixabay





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