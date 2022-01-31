Ветеран Мария Рохлина поделилась воспоминаниями, как во время Сталинградской битвы переправляли раненых по незамерзшей Волге

Источник материала: ОНТ

Последний штурм Сталинграда. 31 января закончилась одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Южная группировка немецких войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом капитулировала, а Советская армия перешла в наступление. Как тяжело это было, сегодня еще могут рассказать участники того страшного сражения. В Год исторической памяти – о том, как переправляли раненых по незамерзшей Волге, в воспоминаниях ветерана, санинструктора Марии Рохлиной.

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