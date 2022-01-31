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Ветеран Мария Рохлина поделилась воспоминаниями, как во время Сталинградской битвы переправляли раненых по незамерзшей Волге
Источник материала: ОНТ
Последний штурм Сталинграда. 31 января закончилась одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Южная группировка немецких войск во главе с генерал-фельдмаршалом Фридрихом Паулюсом капитулировала, а Советская армия перешла в наступление. Как тяжело это было, сегодня еще могут рассказать участники того страшного сражения. В Год исторической памяти – о том, как переправляли раненых по незамерзшей Волге, в воспоминаниях ветерана, санинструктора Марии Рохлиной.
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Ветеран Мария Рохлина поделилась воспоминаниями, как во время Сталинградской битвы переправляли раненых по незамерзшей Волге
Последний штурм Сталинграда. 31 января закончилась одна из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны. Южная группировка немецких войск во главе с...
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