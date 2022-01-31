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Rihanna и A$AP Rocky станут родителями

31.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Rihanna и A$AP Rocky станут родителями

Певица Рианна и ее возлюбленный рэп-исполнитель ASAP Rocky вскоре станут родителями, об этом в Instagram сообщило издание Vogue Russia.

Фото с округлившимся животом выложил к себе фотограф, снимавший пару. Он отметил на снимке певицу и ее бойфренда. 

Это будет первый ребенок 33-летней Рианны.

Официально пара эту информацию еще не подтвердила.

Поклонников очень обрадовала и удивила эта новость: «Лучшая новость года», «Вот это коллаб!», «Вау! Какая прелесть».

Фото: @diggzy 

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Теги: Новости
 
 
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Певица Рианна и ее возлюбленный рэп-исполнитель ASAP Rocky вскоре станут родителями, об этом в Instagram сообщило издание Vogue Russia. Фото с округлившимся животом выложил к...
 
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