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Rihanna и A$AP Rocky станут родителями
Источник материала: ОНТ
Певица Рианна и ее возлюбленный рэп-исполнитель ASAP Rocky вскоре станут родителями, об этом в Instagram
Фото с округлившимся животом выложил к себе фотограф, снимавший пару. Он отметил на снимке певицу и ее бойфренда.
Это будет первый ребенок 33-летней Рианны.
Официально пара эту информацию еще не подтвердила.
Поклонников очень обрадовала и удивила эта новость: «Лучшая новость года», «Вот это коллаб!», «Вау! Какая прелесть».
Фото:
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Певица Рианна и ее возлюбленный рэп-исполнитель ASAP Rocky вскоре станут родителями, об этом в Instagram сообщило издание Vogue Russia. Фото с округлившимся животом выложил к...
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