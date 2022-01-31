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Сербский защитник Александар Филипович продлил контракт с БАТЭ

31.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сербский защитник Александар Филипович продлил контракт с БАТЭ

Футбольный клуб БАТЭ продолжает формирование состава на предстоящий сезон. 

Соглашение с борисовчанами продлил сербский защитник Александар Филипович. Он выступает за БАТЭ с 2018 года. Филипович – рекордсмен клуба среди иностранцев: он уже сыграл 157 матчей. Один раз выигрывал чемпионат и дважды – Кубок Беларуси. Контракт с Филиповичем рассчитан до конца 2022 года.

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Футбольный клуб БАТЭ продолжает формирование состава на предстоящий сезон.  Соглашение с борисовчанами продлил сербский защитник Александар Филипович. Он...
 
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