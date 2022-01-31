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Дом моды Dolce & Gabbana с 2022 года больше не будет использовать натуральный мех в коллекциях

31.01.2022 19:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дом моды Dolce & Gabbana с 2022 года больше не будет использовать натуральный мех в коллекциях

Бренд Dolce & Gabbana принял решение с 2022 года не использовать натуральный мех животных. Об этом сообщил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном доме Феделе Узаи в итальянском журнале Vogue.

По словам представителя дома моды, бренд полностью перейдет на использование экомеха и экокожи.

Ранее от натурального меха отказались многие другие именитые бренды: Prada, Giorgio Armani, Versace, Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren и так далее. 

Фото: depositphotos.com

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Бренд Dolce & Gabbana принял решение с 2022 года не использовать натуральный мех животных. Об этом сообщил руководитель группы по коммуникациям и маркетингу в модном...
 
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