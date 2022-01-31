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Китайский космический зонд прислал новогоднее поздравление с Марса

31.01.2022 20:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайский орбитальный модуль "Тяньвэнь-1" прислал на Землю поздравление с наступающим Новым годом по лунному календарю, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа.

На опубликованных Китайским национальным космическим управлением кадрах можно увидеть фрагменты орбитального модуля на фоне поверхности планеты.

Наступление года Тигра по традиционному восточному календарю отметят 1 февраля. Праздненства официально продлятся неделю.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На опубликованных Китайским национальным космическим управлением кадрах можно увидеть фрагменты орбитального модуля на фоне поверхности планеты.
 
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