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Письменный стол Якуба Коласа отправляется на реставрацию
Источник материала: ОНТ
За ним Песняр работал. И этот предмет стал символом успешного творчества. Самый старый из письменных столов Якуба Коласа сегодня покинул его минский дом-музей. Раритет отправился на реставрацию. Ощутить атмосферу, в которой создавались шедевры белорусской и мировой литературы, читателям позволяют интерьеры в классическом стиле. Открыты практически ежедневно.
В мире он не один такой. Тиражный стол из массива сосны и дуба. Но этот экземпляр 1940-х годов всё же необычный. Вероятно, трофейный. 75 лет назад передан из Академии наук БССР в домашний кабинет её вице-президента. Под рукой – до 1953-го.
«Отсутствует средняя шуфляда. Общие потёртости лаковых поверхностей», – результаты полного обследования. Не просто антиквариатом теперь займутся «лекари старины». Разобрали стол песняра на части, упаковали и увезли в свою «операционную».
К шалостям в доме-музее относятся с пониманием. Мол, велик соблазн. Кто не хотел бы прикоснуться к эпохе? Последнее рабочее место творца. Стол из орехового дерева – спецзаказ. Он и «отодвинул» в сторону конкурента с прекрасной биографией.
40 раз в национальном эпосе «Новая зямля» упоминается этот предмет. Столы у Коласа были на всякие случаи жизни. За таким встречался с «инженерами человеческих душ», среди которых поэт Сергей Михалков, автор гимна Советского Союза. А здесь собиралась большая семья Мицкевичей. Как правило, по вечерам. Стол раздвижной. На месте письменного временно – тот, за которым классик читал свои сказки внукам.
В самой близкой к кабинету народного поэта комнате «заседал» Данила Мицкевич. Под рукой старшего сына после «отставки» и сохранился необычный стол. Осенью вернут в интерьер. И это только один из подарков к 140-летию автора словесных шедевров.
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За ним Песняр работал. И этот предмет стал символом успешного творчества. Самый старый из письменных столов Якуба Коласа сегодня покинул его минский дом-музей....
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