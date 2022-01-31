Письменный стол Якуба Коласа отправляется на реставрацию

Источник материала: ОНТ

За ним Песняр работал. И этот предмет стал символом успешного творчества. Самый старый из письменных столов Якуба Коласа сегодня покинул его минский дом-музей. Раритет отправился на реставрацию. Ощутить атмосферу, в которой создавались шедевры белорусской и мировой литературы, читателям позволяют интерьеры в классическом стиле. Открыты практически ежедневно.

В мире он не один такой. Тиражный стол из массива сосны и дуба. Но этот экземпляр 1940-х годов всё же необычный. Вероятно, трофейный. 75 лет назад передан из Академии наук БССР в домашний кабинет её вице-президента. Под рукой – до 1953-го.

Василина Мицкевич, главный хранитель фондов Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «За гэтым сталом Якуб Колас напісаў апошнія раздзелы паэмы “Рабакова хата”, шэраг вершаў. Ён працаваў над трэцяй часткай трылогіі “На ростанях”. Таксама пісаў некаторыя раздзелы паэмы “На шляхах волі”, якая засталася незавершанай. Супрацоўнікі фондаў ужо ўсё праглядзелі, што было ў стале. І таму, я думаю, што нічога новага мы не знойдзем. Аднак будзем чакаць цікавых звестак ад нашых рэстаўратараў».

«Отсутствует средняя шуфляда. Общие потёртости лаковых поверхностей», – результаты полного обследования. Не просто антиквариатом теперь займутся «лекари старины». Разобрали стол песняра на части, упаковали и увезли в свою «операционную».

Мария Казакевич, учёный секретарь Литературно-мемориального музея Якуба Коласа: «Можна заўважыць нашых наведвальнікаў у памкненні ўсесціся ў тое самае крэсла Якуба Коласа, пакруціць ручку мемарыяльнага тэлевізара, ці нават памузіцыраваць на раялі. Наглядчыкам у гэтым плане вельмі цяжка. Кожны дзень робяцца такія заўвагі».

К шалостям в доме-музее относятся с пониманием. Мол, велик соблазн. Кто не хотел бы прикоснуться к эпохе? Последнее рабочее место творца. Стол из орехового дерева – спецзаказ. Он и «отодвинул» в сторону конкурента с прекрасной биографией.

40 раз в национальном эпосе «Новая зямля» упоминается этот предмет. Столы у Коласа были на всякие случаи жизни. За таким встречался с «инженерами человеческих душ», среди которых поэт Сергей Михалков, автор гимна Советского Союза. А здесь собиралась большая семья Мицкевичей. Как правило, по вечерам. Стол раздвижной. На месте письменного временно – тот, за которым классик читал свои сказки внукам.

В самой близкой к кабинету народного поэта комнате «заседал» Данила Мицкевич. Под рукой старшего сына после «отставки» и сохранился необычный стол. Осенью вернут в интерьер. И это только один из подарков к 140-летию автора словесных шедевров.

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