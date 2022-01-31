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«Пропаганда»: референдум, Конституция и 3 вопроса белорусам от Президента

31.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Пропаганда»: референдум, Конституция и 3 вопроса белорусам от Президента

Уже за несколько дней до обращения Президента Беларуси к народу и парламенту в узких кругах политических элит (а круги эти становятся чуть шире с каждым годом) нарастало ощущение, что приближается что-то очень интересное и важное.  

Конечно, такая форма монолога Президента не нова –   обращения у нас традиционные. Порой Александр Лукашенко выступает с программными заявлениями даже тогда, когда вроде как формат мероприятий программных заявлений не предполагает.  

Но вот – послание в январе 2022 года, которое окончательно закрывает тему с беглыми и с августом 2020. Когда-то же нужно это всё закрывать и заканчивать, правда? С другой стороны, впереди референдум, Конституция и перемены. И эта тема только начинает открываться.  

Игорь Тур в своей «Пропаганде» проанализирует главные тезисы Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию.  Смотрите в эфире на ОНТ и на нашем YouTube-канале!


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