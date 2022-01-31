«Пропаганда»: референдум, Конституция и 3 вопроса белорусам от Президента

Источник материала: ОНТ

Уже за несколько дней до обращения Президента Беларуси к народу и парламенту в узких кругах политических элит (а круги эти становятся чуть шире с каждым годом) нарастало ощущение, что приближается что-то очень интересное и важное.

Конечно, такая форма монолога Президента не нова – обращения у нас традиционные. Порой Александр Лукашенко выступает с программными заявлениями даже тогда, когда вроде как формат мероприятий программных заявлений не предполагает.

Но вот – послание в январе 2022 года, которое окончательно закрывает тему с беглыми и с августом 2020. Когда-то же нужно это всё закрывать и заканчивать, правда? С другой стороны, впереди референдум, Конституция и перемены. И эта тема только начинает открываться.

Игорь Тур в своей «Пропаганде» проанализирует главные тезисы Послания Президента к белорусскому народу и Национальному собранию. Смотрите в эфире на ОНТ и на нашем YouTube-канале!





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