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В Санкт-Петербурге детей и подростков временно не будут пускать в кафе и магазины

31.01.2022 21:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Санкт-Петербурге детей и подростков временно не будут пускать в кафе и магазины

Власти Санкт-Петербурга со 2 февраля введут запрет на посещение несовершеннолетними кафе, ресторанов и магазинов. Данное постановление подписал 31 января мэр города Александр Беглов. 

Попасть в заведения общепита несовершеннолетним можно будет только в учебных заведениях, аэропорту «Пулково» и в гостиницах при проживании там.

Ограничение будет действовать до 13 февраля. Посещать можно только аптеки и продовольственные магазины.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели дистанционное обучение для учащихся 7-11 классов в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Фото: Pixabay

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Власти Санкт-Петербурга со 2 февраля введут запрет на посещение несовершеннолетними кафе, ресторанов и магазинов. Данное постановление подписал 31 января мэр...
 
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