Послание Лукашенко по госТВ посмотрел каждый четвертый белорус

Источник материала: ОНТ

Послание Президента Беларуси к народу и Национальному собранию посмотрел почти каждый 4-й городской житель Беларуси. Данные об этом приводит Telegram-канал «Пул Первого» .

Подсчитано суммарное количество телезрителей Беларусь-1, ОНТ, СТВ и телеканала «МИР» во время Послания. Число зрителей только в городах составило более 1,7 млн человек.

А в прямом эфире речь Президента слушали около 1 млн человек.

При этом трансляция Послания велась и на многих YouTube-каналах.

Фото: Pixabay

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