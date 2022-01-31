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Послание Лукашенко по госТВ посмотрел каждый четвертый белорус
Источник материала: ОНТ
Послание Президента Беларуси к народу и Национальному собранию посмотрел почти каждый 4-й городской житель Беларуси. Данные об этом приводит Telegram-канал
Подсчитано суммарное количество телезрителей Беларусь-1, ОНТ, СТВ и телеканала «МИР» во время Послания. Число зрителей только в городах составило более 1,7 млн человек.
А в прямом эфире речь Президента слушали около 1 млн человек.
При этом трансляция Послания велась и на многих YouTube-каналах.
Фото: Pixabay
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Послание Президента Беларуси к народу и Национальному собранию посмотрел почти каждый 4-й городской житель Беларуси. Данные об этом приводит Telegram-канал «Пул...
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