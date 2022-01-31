Централизованный экзамен в школах, целевая подготовка. Рассказываем, как меняются правила поступления в вузы и ссузы

Источник материала: ОНТ

Повышение эффективности, качества и доступности обучения. Президент подписал обновлённый Кодекс об образовании. Он определяет основы государственной политики в этой сфере. Также утверждены новые правила приёма в высшие и средние специальные заведения. Они разработаны с учётом изменений кодекса.

По новой редакции все смогут получить общее среднее образование – закончить 11 классов, в предыдущей версии документа предусматривалось общее базовое образование на основе 9 классов. Также одно из главных новшеств – централизованный экзамен в школах. По нему с 2023 года выпускники будут поступать в университеты. Расширяется целевая подготовка. На неё могут отправлять молодых людей организации не только из малых населенных пунктов и загрязненных территорий.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: «Если раньше крупные предприятия из городов, из Минска вообще не могли реализовать потенциал целевой подготовки, то сейчас такая возможность появляется. Для целевых абитуриентов увеличиваются и квоты, и возможности для получения такого образования. Кроме того, это дает и предприятию увидеть своего будущего работника ещё в школе, на выпуске из школы, создать ему дополнительные условия для получения образования. И это тоже элемент социального пакета поддержки молодого специалиста».

Дистанционное обучение в кодексе закрепляется как самостоятельная форма образования. Появляется новый вид дополнительного получения знаний – одаренных детей и молодежи на базе Национального детского технопарка. Его выпускники получат льготы при получении высшего образования. Новые правила поступления будут вступать в силу поэтапно. С этого года появятся льготы при поступлении в вузы для выпускников классов спортивно-педагогической и военно-патриотической направленности, детей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, погибших или ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей. В 2023 году, помимо централизованного экзамена в школах, появятся новые категории льготников. Зачисление в ссузы – по конкурсу среднего балла аттестата.

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