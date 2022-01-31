Нападение на ювелирный магазин в Гродно: подозреваемый задержан

Источник материала: БелТА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан подозреваемый в нападении на ювелирный магазин в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"По данным следствия, вечером 31 января в одном из ювелирных магазинов Гродно мужчина, под угрозой применения ножа к продавцу, похитил 19 наименований золотых изделий, после чего скрылся. Продавец сообщила в милицию о случившемся, нажав кнопку тревожной сигнализации", - рассказали в СК.

На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели.

Совместно с сотрудниками милиции оперативно организованы мероприятия по установлению личности, а также местоположения подозреваемого.

Им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний житель Гродно. Подозревый задержан сотрудниками ГАИ в Щучинском районе. В момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках уголовного дела, возбужденого по ст. 207 (разбой) Уголовного кодекса Беларуси.-0-