Первый многоквартирный электродом построили в Бешенковичах

Источник материала: ОНТ

15 многодетных семей в Бешенковичах сегодня получили ключи от новых квартир. Улучшили жилищные условия и два десятка молодых специалистов.





Новостройка особенная – первый электродом в районе. В пятиэтажный дом не пришлось отдельно прокладывать теплотрассу. Каждая семья будет самостоятельно регулировать «погоду в доме». За отопление и горячую воду и тариф специальный – сейчас около 4 копеек. Первый в стране опыт строительства именно таких домов был именно в Витебской области. Около трех лет назад в Лиозно был реализован проект по строительству электродома, сейчас только в Витебской области их больше десятка.

Владельцы жилых домов активней стали переходить именно на электроотопление. Таких абонентов у энергетиков более тысячи. Но с каждым годом многоквартирных электродомов строится всё больше. Если в 2020-м было возведено чуть более 80 тысяч квадратных метров, то уже в 2021-м – около 230 тысяч. Рост почти трёхкратный.

Ключевую роль в расширении применения электроэнергии сыграло строительство Белорусской АЭС, сейчас идёт подготовка к пуску второго энергоблока. Работы на финишной прямой. На втором энергоблоке сейчас проходит этап физического пуска, затем выход на минимально контролируемый уровень реакторной установки. Это всего 1% мощности, а дальше испытания и исследования, потом – этап энергетического пуска. Ввод второго энергоблока намечен к лету, тогда БелАЭС будет генерировать 40% всей электроэнергии страны.

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