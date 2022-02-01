В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист

Источник материала: ОНТ

Возле одного из небоскребов в Нью-Йорке найдено тело экс-победительницы конкурса «Мисс США-2019» Чесли Крист, пишет The New York Post .

Тело нашли в центре Нью-Йорка рядом с высоткой в 60 этажей. Сама девушка жила на 9-м, но очевидцы сообщают, что видели ее в последний раз на 29-м.

Обстоятельства и причина происшествия пока неизвестны, но незадолго до своей смерти 30-летняя Чесли написала в Instagram: «Пусть этот день принесет вам покой».

Фото: www.instagram

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