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В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист

01.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист

Возле одного из небоскребов в Нью-Йорке найдено тело экс-победительницы конкурса «Мисс США-2019» Чесли Крист, пишет The New York Post.

Тело нашли в центре Нью-Йорка рядом с высоткой в 60 этажей. Сама девушка жила на 9-м, но очевидцы сообщают, что видели ее в последний раз на 29-м.

Обстоятельства и причина происшествия пока неизвестны, но незадолго до своей смерти 30-летняя Чесли написала в Instagram: «Пусть этот день принесет вам покой».

Фото: www.instagram

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Возле одного из небоскребов в Нью-Йорке найдено тело экс-победительницы конкурса «Мисс США-2019» Чесли Крист, пишет The New York Post. Тело нашли в центре Нью-Йорка рядом с...
 
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