|
В Нью-Йорке нашли мертвой Мисс США-2019 Чесли Крист
Источник материала: ОНТ
Возле одного из небоскребов в Нью-Йорке найдено тело экс-победительницы конкурса «Мисс США-2019» Чесли Крист, пишет
Тело нашли в центре Нью-Йорка рядом с высоткой в 60 этажей. Сама девушка жила на 9-м, но очевидцы сообщают, что видели ее в последний раз на 29-м.
Обстоятельства и причина происшествия пока неизвестны, но незадолго до своей смерти 30-летняя Чесли написала в Instagram: «Пусть этот день принесет вам покой».
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле одного из небоскребов в Нью-Йорке найдено тело экс-победительницы конкурса «Мисс США-2019» Чесли Крист, пишет The New York Post. Тело нашли в центре Нью-Йорка рядом с...
|
Архив (Разное)