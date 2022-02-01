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Первые победители тиражной лотереи «То!Лото» получили свои денежные призы
Источник материала: ОНТ
Только за январь 23 участника тиражной лотереи «То!Лото» выиграли крупные денежные призы. На что потратят свои выигрыши? И как стать следующим счастливчиком?
Иногда даже самый неудачный день может принести большую удачу. Студентка Анастасия Самосейко в декабре возвращалась с экзамена домой. К сожалению, заветный зачет девушка в этот день не получила. Увидев в метро рекламу «То!Лото», решила: если не везет в учебе, то в лотерее точно повезет.
Большой плюсом лотереи «То!Лото» – билеты можно приобретать как в точках продажи, так и онлайн. Наша героиня воспользовалась вторым способом. 3,5 рубля и 2 минуты свободного времени принесли девушке не только незабываемые эмоции, но и финансовые возможности для новых путешествий.
Избавляться от вредных привычек не только полезно, но иногда и выгодно. Валерий Сушко решил уменьшить количество кофе в день, а сэкономленные деньги тратить на лотерейные билеты. Первый месяц этого эксперимента принес ему 10000 рублей.
Из-за новогодних праздников про первый эфир лотереи Валерий забыл. Спустя несколько дней операторы программы сами сообщили мужчине о такой крупной удаче. Теперь победителю осталось только решить, куда потратить выигрыш.
За крупным выигрышем в столицу люди едут со всей Беларуси. А суммы поменьше можно забрать прямо возле дома или даже вывести на карту в один клик. Счастливые билеты можно купить в более чем 4000 точек продаж по стране: в почтовых отделениях вашего города, в киосках и павильонах «Белсоюзпечати», в отделениях «Беларусбанка», а также «Белагропромбанка», в гипермаркетах «Евроопт» Минска и областных центров, в собственных точках продаж «То!Лото» – ищите яркие места с логотипами. Торопитесь, ведь, может быть, именно билетик на следующий тираж станет для вас счастливым.
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Только за январь 23 участника тиражной лотереи «То!Лото» выиграли крупные денежные призы. На что потратят свои выигрыши? И как стать следующим счастливчиком? ...
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