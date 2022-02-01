Спасение или жестокое обращение? В Житковичах избавляются от бродячих собак

Источник материала: ОНТ

Впечатлительным лучше не смотреть. В Сети появилось видео, как в одном из городов Гомельской области коммунальщики избавляются от бродячих собак. Одни называют это спасением людей от агрессивных животных, другие – жестоким обращением. Тема для нашего общества в последнее время обсуждаемая. Поднимали её и во время Послания Президента к народу и парламенту. Очевидно, что законодателям предстоит поработать над нормативной базой. В деталях происшествия разбиралась Ангелина Дикун.





Первая реакция на происходящее – шок. Человек с оружием тянет тела собак по снегу, а потом бросает их в мусоровоз. Все произошло в Житковичах. В сквере. Здесь часто гуляют дети, молодые родители с колясками.

В кадре – местные коммунальщики за работой. Накануне диспетчеру позвонили местные жители. Люди жаловались на бродячих собак.

Коммунальщики отреагировали, тем более после недавнего случая в России, где бродячие собаки загрызли ребенка. На вызов приехали быстро, работали тоже оперативно.

Работники ЖКХ поясняют: да, животные не могли двигаться, но всё чувствовали. Лишь только через 3 дня, со слов коммунальщиков, собак усыпили. Страшного момента они ожидали здесь (см. видео – Прим. ред.).

Коммунальщики сетуют на местный бюджет: мол, средства выделяют лишь на отлов и усыпление, а вот кормят тут собак за деньги из своего кармана. Да и тех, кто сочувствует поступками, а не комментариями в Интернете, очень мало.

Проблема беспризорных животных есть везде, говорят и коммунальщики, и зоозащитники. Брошенки, нестерилизованные – всех их отлавливают и помещают в приют. В лучшем случае. Но везде ли доходит до жестокости?

Обсуждая случай в Житковичах, зоозащитники полагают: местных животных не обездвижили, а убили. Просто превысили необходимую дозу препарата в разы.

В столице отловом бродячих животных занимается предприятие «Фауна города». Здесь бывает одновременно более 100 собак и котов. И вопреки мнению, что это так называемая «усыпалка», для каждого пса или кота стараются подыскать новый дом. Находятся здесь животные, пока не найдут хозяев. И пристроить удаётся почти всех. Зачем же тогда стрелять?

Парадоксально, но с точки зрения Гражданского кодекса, собака – это имущество. Однако наказание для тех, кто издевается и причиняет страдания братьям меньшим, предусмотрено.

Предусмотрена ответственность и по Уголовному кодексу. За жестокое обращение, повлекшее гибель животного, предусмотрено лишение свободы до трех лёт. Но вот отдельного закона о защите животных пока нет, только законопроект.

В Житковичах же люди разделились: одни по-прежнему прикармливают кошек и собак, другие – вызывают отлов. Понять можно и одних, и других. Кто-то жалеет животных, а кто-то защищает себя.

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