Стабильность – это святое! Лукашенко поставил задачи перед Нацбанком, правительством и крупными компаниями

Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поручил достигнуть намеченных показателей экономического развития страны. Это касается и правительства, и Национального банка. Президент принял с докладом председателя его правления и помощника Главы государства по банковской сфере. Рычаги влияния на ситуацию, а значит, и на жизнь белорусов в позитивном ключе есть. А значит, нужно идти к целям: и по ВВП, и по инфляции. Несмотря на санкции. Как противостоят вызовам не только банковский сектор, но и крупные белорусские компании, сегодня тоже обсудили во Дворце Независимости. Александр Лукашенко ждет альтернативных путей развития от калийной отрасли, нефтехимического комплекса и компании «Белавиа». А от правительства – ответных мер по отношению к безответственным компаньонам в лице соседей.





Кто, куда и когда будет вторгаться? Или же всё-таки нет – и что тогда? Вопросы войны и мира – на первом плане. Цены, котировки, индексы и даже запасы газа – отошли во многом в сторону. Геополитика взяла верх над экономикой. От этого не уйдёшь, как и не выкинешь из уравнения финансовой стабильности мировую неопределённость, но идти по намеченному пути надо.

Выполнить планы экономического развития страны. Сделать всё и даже больше тем, от кого это зависит. Такая задача стоит перед регулятором и правительством, и им придётся отвечать. Таков лейтмотив встречи Главы государства с главой Нацбанка Павлом Каллауром и помощником Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерием Бельским. В таком формате какое-то время не встречались и не обсуждали публично финансы, кредит, скажет Александр Лукашенко. Деньги, как любят говорить банкиры, любят тишину. Но это не значит, что их не считают или за ними не следят – напротив. Люди должны знать, что к этим вопросам ответственные лица относятся серьёзно и не забыли о том, какие цифры прописаны в документах на 2022 год.

Рост ВВП в 2,9%, уровень инфляции в 6% по итогам года. Реальные располагаемые доходы должны вырасти на 2%. И это только часть экономических и социальных ориентиров, которые надо выполнять, чтобы потом не оправдываться и не перекладывать ответственность друг на друга. Так свою принципиальную позиции объяснил докладчикам Александр Лукашенко. Впрочем, сегодняшний разговор не связан с какими-то проблемами в банковском секторе. Экономика показала устойчивость к попыткам выдавить с рынков сбыта, санкциям. ВВП вырос по итогам 2021-го. Никакого обвала национальной валюты (как уверенно предрекали некоторые скептики) не произошло. Экономических шоков не допустили, но расслабляться не стоит.

Нужно обеспечить ценовую устойчивость и финансовую стабильность – это регулятор понимает. Но мы – страна с открытой экономикой, поэтому есть импортируемая инфляция. Да и в целом страны переживают непростой период.

Центробанки других стран, по словам Павла Каллаура, возможно, начнут принимать меры по ужесточению своей политики. И предпосылки уже есть: Федрезерв США намерен повысить ставку, а вот Банк Англии – на целых 25 базисных пунктов уже на этой неделе, чтобы справиться с растущей инфляцией. Что же касается нашей ставки рефинансирования, то здесь регулятор будет действовать в рамках прогноза, но с учётом ценовой ситуации.

Интерес к сохранению у белорусов сохранится, судя по данным 2021-го. В прошлом году ставка по срочным депозитам в рублях достигала 16,7%. Это позволило получить хороший доход тем, кто сберегал на условиях больше года.

Как им противостоять, особенно в условиях санкционного давления Запада, сегодня тоже говорили. Экономическая повестка начала рабочей недели Александра Лукашенко продолжилась встречей с премьер-министром Романом Головченко, руководителями «Беларуськалия» и его трейдера – Белорусской калийной компании.

Что же касается калийной отрасли, то, по словам Президента, есть за что похвалить. В угоду Западу «Беларуськалий» не опустил руки, а нашёл варианты, чтобы работать и зарабатывать. Но и в будущем стоит учесть фактор неадекватного поведения соседних стран.

Помимо калийщиков, Александр Лукашенко намерен услышать нефтехимический комплекс страны и национального авиаперевозчика. Изменился ли уровень давления на «Белавиа» после публикации отчёта ИКАО? Все компании должны быть готовы доложить Главе государства об альтернативах и специфике работы в условиях санкций.

Стоит отметить, что это очень уместное и справедливое поручение Александра Лукашенко. Ведь неадекватность Запада видна и в действиях, и в заявлениях. Конкретные примеры: Вашингтон грозится новыми санкциями России в случае придуманного им самим некого сценария вторжения на территорию Украины. То, что все эти санкции и даже просто негативный информационный фон угрожают всей мировой финансовой системе, рынкам, а значит, людям, Запад не волнует. Европейский Центробанк даже открыто спрашивает у финансовых организаций Европы: готовы ли они в случае санкций быстро прекратить отношения с клиентами?

Однозначного ответа точно нет. Не помогут ни контракт, ни годы успешной совместной работы, но это не повод останавливаться в поиске – лучших условий работы и компаньонов. Это лишь повод для экономической мотивации.

ФОТО: president.gov.by

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