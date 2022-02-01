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Килиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

01.02.2022 06:01 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Килиан Мбаппе может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Самым богатым футболистом мира намерен стать нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

У него будет самая высокая зарплата среди игроков, если он перейдет в мадридский «Реал». Сообщается, что форвард уже согласовал свой летний переезд в столицу Испании в статусе свободного агента. Мбаппе не хочет оставаться в ПСЖ и отказался от продления контракта. Нападающий сборной Франции будет зарабатывать в «Реале» 50 миллионов евро в год. Клубы не будут объявлять о переходе игрока до матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридцами и парижанами, которые состоятся 15 февраля и 9 марта.

ФОТО: twitter.com/PSG_inside

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Самым богатым футболистом мира намерен стать нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. У него будет самая высокая зарплата среди игроков, если он...
 
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