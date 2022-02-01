Хозяин застукал котов за поцелуями. Только посмотрите на их недовольные мордашки!

Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность видео, где хозяин застукал целующуюся парочку котов. Их удивленные и недовольные мордашки позабавили Интернет.

Коты были явно не рады тому, что их прервали, да еще и засняли на видео. На ролик внимание обратил портал Ridus.

«Эй, хозяин, тебя стучаться не учили?» – написано в глазах пушистиков.

Пользователи не смогли сдержать колкие комментарии на этот счет: «Ахах, застукали на горячем», «Ай-ай-ай! Что творят-то!», «Слишком жизненно», «Ох уж эти люди! Вечно всюду суют свой нос», «Нигде нет покоя от папарацци!», «А стучаться не учили?».

Фото: скриншот из видео

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