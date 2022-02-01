Пять европейских банков, где белорус сможет открыть счет

С зарубежным счетом легче купить недвижимость в соответствующем регионе или инвестировать. Счет также нужен для получения ВНЖ или гражданства, а еще его может потребовать заграничный роботодатель или исполнитель.
Но нужно быть внимательным – не все банки готовы открыть счет для иностранцев. Например, в Латвии, Эстонии и скандинавских странах нерезидент должен предоставить ВНЖ, гражданство любой страны ЕС или другими документами подтвердить резидентство.
К чему нужно быть готовым белорусам:
Все входящие и исходящие транзакции подлежат обязательному мониторингу банка.
Стоимость обслуживания может быть выше, чем для граждан ЕС.
Возможен обмен банковскими данными между странами: Беларусь может запросить информацию по счету на любого своего резидента, и ей рано или поздно ее предоставят.
В Европе предлагают три типа банковских счетов:
Депозитный (он же сберегательный). Подходит для вкладов и накоплений.
Инвестиционный. С ним можно покупать ценные бумаги, активы самостоятельно или через менеджера с услугой доверительного управления.
Расчетный. Идеальный вариант для получения зачисления или покупок в Европе. За обслуживание такого счета банк взимает комиссию и/или требует хранения на счете определенной суммы. К расчетному счету можно выпустить банковскую карту и рассчитываться ей по всему миру.
Мы рассмотрим опцию с открытием расчетного счета для физлица, который в некоторых случаях могут оформить даже удаленно. Мы выбрали самые популярные банки в разных странах Европы, которые готовы открыть расчетный счет без ВНЖ другой страны и других документов, подтверждающих регистрацию.
В зависимости от банка, набор документов может меняться. Но с высокой вероятностью у вас запросят нотариально заверенную копию паспорта, подтверждение регистрации, заполненную анкету банка и резюме в свободной форме.
5 банков, где белорусу могут открыть счет
VARENGOLD BANK AG (ГЕРМАНИЯ)
Плюсы
Минусы
нет комиссий за открытие и поддержание счета;
бесплатные переводы внутри Евросоюза;
можно открыть счет удаленно (при наличии цифровой подписи).
нельзя получить банковскую карту;
за пользование онлайн-банкингом оплата 30 евро;
срок ожидания – 4 недели.
Fio Banka (Чехия)
Плюсы
Минусы
можно открыть счет на выбор в одной из 14 валют;
открытие счета бесплатно – нужен только депозит;
бесплатное обслуживание и входящие/исходящие платежи по Чехии и Словакии.
обслуживание счета в евро и долларах и его открытие бесплатно;
нет лимитов и требований к минимальному остатку;
за 15 злотых в месяц можно снимать деньги в любом банкомате мира.
переводы онлайн по Европе с комиссией 5 злотых;
обслуживание банковской карты – 1,68 евро в месяц;
дистанционно счет скорее всего не откроют.
UniCredit Bank (Сербия)
Плюсы
Минусы
есть возможность открыть овердрафт;
открытие счета бесплатно, пользование банковской картой рассчитывают индивидуально по тарифу;
онлайн-банкинг для оплат и переводов.
платежные системы только Maestro или Visa Electron;
лимит по транзакциям (до 30 в день);
личное присутствие для открытия.
Société Générale (Франция)
Плюсы
Минусы
бесплатный интернет-банкинг;
бесплатное открытие счета;
бесплатные переводы по Евросоюзу через онлайн-банкинг, через кассу банка – 3,8 евро за каждую транзакцию.
комиссия за обслуживание счета 2 евро в месяц;
обслуживание карты 33-330 евро в год (в зависимости от тарифа);
если вы в браке и открываете семейный счет, потребуют документы от обоих супругов;
нужно документально подтвердить, что не являеетесь налоговым резидентом Франции;
открытие счета только при личном присутствии.
Комментарий юриста: «Не стоит думать, что о доходах на иностранных счетах не узнает налоговая»
Анна Протас, ведущий юрист практики регуляторики и налогов REVERA:
– Белорусские граждане, открывшие счета в иностранных банках, должны помнить, что в связи с поступлением на такие счета доходов (например, заработная плата, стипендии, проценты по депозитам и вкладам в банках, доходы фрилансеров и др.) может возникать обязанность их декларирования и уплаты подоходного налога. Важное значение в решении этого вопроса имеет наличие у физического лица статуса налогового резидента Беларуси. Базово, если период фактического нахождения в Беларуси составляет более 183 дней, физическое лицо признается налоговым резидентом Беларуси и плательщиком подоходного налога с доходов, получаемых как в Беларуси, так и за ее пределами
Если белорусский гражданин живет за пределами Беларуси и не признается налоговым резидентом Беларуси, его доходы, полученные за пределами Беларуси, не облагаются подоходным налогом в Беларуси.
Не следует надеяться, что о доходах, поступивших на счета иностранных банков, не станет известно. Имейте в виду, что налоговые органы Беларуси в рамках международного налогового обмена информацией получают сведения о счетах белорусов, открытых в иностранных банках, и об операциях по таким счетам, если Беларусью заключен соответствующий международный договор с иностранным государством.
*информация об условиях открытия счетов в европейских банках собрана на основе данных https://internationalwealth.info/