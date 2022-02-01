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Пять европейских банков, где белорус сможет открыть счет

01.02.2022 07:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Пять европейских банков, где белорус сможет открыть счет
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

С зарубежным счетом легче купить недвижимость в соответствующем регионе или инвестировать. Счет также нужен для получения ВНЖ или гражданства, а еще его может потребовать заграничный роботодатель или исполнитель.

Но нужно быть внимательным – не все банки готовы открыть счет для иностранцев. Например, в Латвии, Эстонии и скандинавских странах нерезидент должен предоставить ВНЖ, гражданство любой страны ЕС или другими документами подтвердить резидентство.

К чему нужно быть готовым белорусам:

  • Все входящие и исходящие транзакции подлежат обязательному мониторингу банка.
  • Стоимость обслуживания может быть выше, чем для граждан ЕС.
  • Возможен обмен банковскими данными между странами: Беларусь может запросить информацию по счету на любого своего резидента, и ей рано или поздно ее предоставят.

В Европе предлагают три типа банковских счетов:

  • Депозитный (он же сберегательный). Подходит для вкладов и накоплений.
  • Инвестиционный. С ним можно покупать ценные бумаги, активы самостоятельно или через менеджера с услугой доверительного управления.
  • Расчетный. Идеальный вариант для получения зачисления или покупок в Европе. За обслуживание такого счета банк взимает комиссию и/или требует хранения на счете определенной суммы. К расчетному счету можно выпустить банковскую карту и рассчитываться ей по всему миру.

Мы рассмотрим опцию с открытием расчетного счета для физлица, который в некоторых случаях могут оформить даже удаленно. Мы выбрали самые популярные банки в разных странах Европы, которые готовы открыть расчетный счет без ВНЖ другой страны и других документов, подтверждающих регистрацию.

В зависимости от банка, набор документов может меняться. Но с высокой вероятностью у вас запросят нотариально заверенную копию паспорта, подтверждение регистрации, заполненную анкету банка и резюме в свободной форме.

5 банков, где белорусу могут открыть счет

VARENGOLD BANK AG (ГЕРМАНИЯ)

Плюсы Минусы
  • нет комиссий за открытие и поддержание счета;
  • бесплатные переводы внутри Евросоюза;
  • можно открыть счет удаленно (при наличии цифровой подписи).
  • нельзя получить банковскую карту;
  • за пользование онлайн-банкингом оплата 30 евро;
  • срок ожидания – 4 недели.

Fio Banka (Чехия)

Плюсы Минусы
  • можно открыть счет на выбор в одной из 14 валют;
  • открытие счета бесплатно – нужен только депозит;
  • бесплатное обслуживание и входящие/исходящие платежи по Чехии и Словакии.
  • для нерезидентов обязательно присутствие;
  • минимальный депозит для открытия – 100 CZK;
  • каждый платеж по Еврозоне с комиссией в 20 CZK.

ING Bank (Польша)

Плюсы Минусы
  • на выбор валюты: злотый, евро и доллар;
  • обслуживание счета в евро и долларах и его открытие бесплатно;
  • нет лимитов и требований к минимальному остатку;
  • за 15 злотых в месяц можно снимать деньги в любом банкомате мира.
  • переводы онлайн по Европе с комиссией 5 злотых;
  • обслуживание банковской карты – 1,68 евро в месяц;
  • дистанционно счет скорее всего не откроют.

UniCredit Bank (Сербия)

Плюсы Минусы
  • есть возможность открыть овердрафт;
  • открытие счета бесплатно, пользование банковской картой рассчитывают индивидуально по тарифу;
  • онлайн-банкинг для оплат и переводов.
  • платежные системы только Maestro или Visa Electron;
  • лимит по транзакциям (до 30 в день);
  • личное присутствие для открытия.

Société Générale (Франция)

Плюсы Минусы
  • бесплатный интернет-банкинг;
  • бесплатное открытие счета;
  • бесплатные переводы по Евросоюзу через онлайн-банкинг, через кассу банка – 3,8 евро за каждую транзакцию.
  • комиссия за обслуживание счета 2 евро в месяц;
  • обслуживание карты 33-330 евро в год (в зависимости от тарифа);
  • если вы в браке и открываете семейный счет, потребуют документы от обоих супругов;
  • нужно документально подтвердить, что не являеетесь налоговым резидентом Франции;
  • открытие счета только при личном присутствии.

Комментарий юриста: «Не стоит думать, что о доходах на иностранных счетах не узнает налоговая»

Анна Протас, ведущий юрист практики регуляторики и налогов REVERA:

Пять европейских банков, где белорус сможет открыть счет

– Белорусские граждане, открывшие счета в иностранных банках, должны помнить, что в связи с поступлением на такие счета доходов (например, заработная плата, стипендии, проценты по депозитам и вкладам в банках, доходы фрилансеров и др.) может возникать обязанность их декларирования и уплаты подоходного налога. Важное значение в решении этого вопроса имеет наличие у физического лица статуса налогового резидента Беларуси. Базово, если период фактического нахождения в Беларуси составляет более 183 дней, физическое лицо признается налоговым резидентом Беларуси и плательщиком подоходного налога с доходов, получаемых как в Беларуси, так и за ее пределами

Если белорусский гражданин живет за пределами Беларуси и не признается налоговым резидентом Беларуси, его доходы, полученные за пределами Беларуси, не облагаются подоходным налогом в Беларуси.

Не следует надеяться, что о доходах, поступивших на счета иностранных банков, не станет известно. Имейте в виду, что налоговые органы Беларуси в рамках международного налогового обмена информацией получают сведения о счетах белорусов, открытых в иностранных банках, и об операциях по таким счетам, если Беларусью заключен соответствующий международный договор с иностранным государством.

*информация об условиях открытия счетов в европейских банках собрана на основе данных https://internationalwealth.info/

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Физлица в Беларуси с прошлого года могут открыть счета в других странах без разрешения Нацбанка. Myfin.by собрал те редкие банки, в которых нерезидентам откроют...
 
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