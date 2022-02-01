Пять европейских банков, где белорус сможет открыть счет

Источник материала: Myfin



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С зарубежным счетом легче купить недвижимость в соответствующем регионе или инвестировать. Счет также нужен для получения ВНЖ или гражданства, а еще его может потребовать заграничный роботодатель или исполнитель.

Но нужно быть внимательным – не все банки готовы открыть счет для иностранцев. Например, в Латвии, Эстонии и скандинавских странах нерезидент должен предоставить ВНЖ, гражданство любой страны ЕС или другими документами подтвердить резидентство.

К чему нужно быть готовым белорусам:

Все входящие и исходящие транзакции подлежат обязательному мониторингу банка.

Стоимость обслуживания может быть выше, чем для граждан ЕС.

Возможен обмен банковскими данными между странами: Беларусь может запросить информацию по счету на любого своего резидента, и ей рано или поздно ее предоставят.

В Европе предлагают три типа банковских счетов:

Депозитный (он же сберегательный). Подходит для вкладов и накоплений.

Инвестиционный. С ним можно покупать ценные бумаги, активы самостоятельно или через менеджера с услугой доверительного управления.

Расчетный. Идеальный вариант для получения зачисления или покупок в Европе. За обслуживание такого счета банк взимает комиссию и/или требует хранения на счете определенной суммы. К расчетному счету можно выпустить банковскую карту и рассчитываться ей по всему миру.

Мы рассмотрим опцию с открытием расчетного счета для физлица, который в некоторых случаях могут оформить даже удаленно. Мы выбрали самые популярные банки в разных странах Европы, которые готовы открыть расчетный счет без ВНЖ другой страны и других документов, подтверждающих регистрацию.

В зависимости от банка, набор документов может меняться. Но с высокой вероятностью у вас запросят нотариально заверенную копию паспорта, подтверждение регистрации, заполненную анкету банка и резюме в свободной форме.

5 банков, где белорусу могут открыть счет

VARENGOLD BANK AG (ГЕРМАНИЯ)

Плюсы Минусы нет комиссий за открытие и поддержание счета;

бесплатные переводы внутри Евросоюза;

можно открыть счет удаленно (при наличии цифровой подписи). нельзя получить банковскую карту;

за пользование онлайн-банкингом оплата 30 евро;

срок ожидания – 4 недели.



Fio Banka (Чехия)

Плюсы Минусы можно открыть счет на выбор в одной из 14 валют;

открытие счета бесплатно – нужен только депозит;

бесплатное обслуживание и входящие/исходящие платежи по Чехии и Словакии. для нерезидентов обязательно присутствие;

минимальный депозит для открытия – 100 CZK;

каждый платеж по Еврозоне с комиссией в 20 CZK.

ING Bank (Польша)

Плюсы Минусы на выбор валюты: злотый, евро и доллар;

обслуживание счета в евро и долларах и его открытие бесплатно;

нет лимитов и требований к минимальному остатку;

за 15 злотых в месяц можно снимать деньги в любом банкомате мира. переводы онлайн по Европе с комиссией 5 злотых;

обслуживание банковской карты – 1,68 евро в месяц;

дистанционно счет скорее всего не откроют. UniCredit Bank (Сербия) Плюсы Минусы есть возможность открыть овердрафт;

открытие счета бесплатно, пользование банковской картой рассчитывают индивидуально по тарифу;

онлайн-банкинг для оплат и переводов. платежные системы только Maestro или Visa Electron;

лимит по транзакциям (до 30 в день);

личное присутствие для открытия. Société Générale (Франция) Плюсы Минусы бесплатный интернет-банкинг;

бесплатное открытие счета;

бесплатные переводы по Евросоюзу через онлайн-банкинг, через кассу банка – 3,8 евро за каждую транзакцию. комиссия за обслуживание счета 2 евро в месяц;

обслуживание карты 33-330 евро в год (в зависимости от тарифа);

если вы в браке и открываете семейный счет, потребуют документы от обоих супругов;

нужно документально подтвердить, что не являеетесь налоговым резидентом Франции;

открытие счета только при личном присутствии. Комментарий юриста: «Не стоит думать, что о доходах на иностранных счетах не узнает налоговая»

Анна Протас, ведущий юрист практики регуляторики и налогов REVERA: – Белорусские граждане, открывшие счета в иностранных банках, должны помнить, что в связи с поступлением на такие счета доходов (например, заработная плата, стипендии, проценты по депозитам и вкладам в банках, доходы фрилансеров и др.) может возникать обязанность их декларирования и уплаты подоходного налога. Важное значение в решении этого вопроса имеет наличие у физического лица статуса налогового резидента Беларуси. Базово, если период фактического нахождения в Беларуси составляет более 183 дней, физическое лицо признается налоговым резидентом Беларуси и плательщиком подоходного налога с доходов, получаемых как в Беларуси, так и за ее пределами Если белорусский гражданин живет за пределами Беларуси и не признается налоговым резидентом Беларуси, его доходы, полученные за пределами Беларуси, не облагаются подоходным налогом в Беларуси. Не следует надеяться, что о доходах, поступивших на счета иностранных банков, не станет известно. Имейте в виду, что налоговые органы Беларуси в рамках международного налогового обмена информацией получают сведения о счетах белорусов, открытых в иностранных банках, и об операциях по таким счетам, если Беларусью заключен соответствующий международный договор с иностранным государством. *информация об условиях открытия счетов в европейских банках собрана на основе данных https://internationalwealth.info/