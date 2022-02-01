Начало нового кризиса или просто коррекция? Почему на самом деле падают криптовалютный и фондовый рынки

Источник материала: ProBusiness

2022 год начался с падения криптовалютного и мирового фондового рынков. Инвесторы в панике. Но всё ли так плохо? И чего ждать дальше? «Про бизнес» задал актуальные вопросы аналитику Capital.com Михаилу Кархалеву.

Михаил Кархалев

Аналитик Capital.com

— С чем связано резкое падение всего криптовалютного рынка?

— Обвал крипторынка, да и фондового рынка тоже связан с ожидаемым ужесточением монетарной политики со стороны ФРС США и повышением ставок в марте. Ужесточение ДКП — это всегда негатив для рисковых активов, от которых инвесторы в такой ситуации избавляются в первую очередь: акции, криптовалюты, индексы, ETF.

— Насколько на эту ситуацию повлияли заявления Центрального банка России о запрете криптовалют и что будет теперь — после того как их передумали запрещать?

— Заявления ЦБ РФ вообще никак не повлияли на крипторынок, даже наоборот, сначала цена хорошо росла после выхода доклада ЦБ. Запрета никакого не было. ЦБ РФ сделал доклад с предложениями, не более того. Помимо этого, Минфин РФ выступает против запрета, но за регулирование рынка. Соответственно, до принятия какого-либо закона будет еще много обсуждений, поправок и прочих нюансов.

— С чем связано падение мирового фондового рынка и в частности российского?

— Как я уже сказал, на мировой фондовый рынок влияет потенциальное ужесточение ДКП в США, а на российский — санкционные риски, связанные с обострением ситуации на границе с Украиной. США буквально ищут повод, чтобы ввести новые санкции против РФ, при этом весьма жесткие.



Фото: ru.bitcoinethereumnews.com

— Что делать инвесторам, которые вложились в крипту?

— В первую очередь, инвестируя в крипту, необходимо заранее продумывать пути отхода, то есть хеджировать риски. Если этого сделано не было, значит, либо выходить из позиций с целью сохранения капитала, либо расслабиться и ждать восстановления, рассчитывая на долгосрочные перспективы.

— Что делать инвесторам, которые имеют в портфеле акции различных компаний и сейчас теряют деньги?

— Ждать завершения коррекции и докупать в портфель наиболее просевшие крупные и устойчивые компании. Экономики многих стран сильно привязаны к фондовым рынкам, а потому обрушиться сильно им никто не позволит. Даже в среднесрочной перспективе фондовые рынки продолжат расти.

— Стоит ли входить на рынок крипты или акций сейчас новым инвесторам?

— На мой взгляд, да, поскольку рынки сильно просели в цене и сейчас крайне привлекательны для покупок. Старая добрая стратегия buy the dip («покупай на просадке») всегда отлично работала и приносила стабильную прибыль.

— Насколько возможно, что падение скоро прекратится?

— Поскольку ужесточение монетарной политики и санкции в отношении России уже во многом заложены в цены, даже когда эти события произойдут, падение не будет сильным. Вскоре после этого или даже раньше рынки вновь начнут восстанавливаться и продолжат расти. В целом ужесточение денежно-кредитной политики в США — это показатель восстановления и выздоровления экономики. Это значит, что рынки вскоре стабилизируются и будут расти дальше. По крайней мере, так было всегда. Страшного в коррекции нет ничего, это вполне естественное явление на финансовых рынках.

— Оправдана ли сейчас паника среди инвесторов?

— Паника никогда не бывает оправданной, любое событие несет в себе возможности, за которые стоит цепляться. Более того, повторюсь, что коррекции и периодические обвалы на рынках — это нормально. Ищите в этом плюсы, например, дешево купить активы.

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— Когда подобное снижение рынков криптовалют и акций может быть в будущем?

— В любой момент, поскольку всех негативных и позитивных событий в будущем мы знать не можем. Это так называемые черные лебеди, которые внезапно появляются на рынке и обрушивают его. Например, пандемия или запреты криптовалют и всего, что с ними связано, в Китае. Рынки в целом чаще всего непредсказуемы. Главное — уметь хеджировать риски на случай таких событий.

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