Как КНР построила среднезажиточное общество и безвозмездно помогает Беларуси возводить социальное жилье

Источник материала: БелТА

Китай - великая страна, которая в трудное время не раз подставляла дружеское плечо Беларуси. Однако мы мало знаем о том, как живет китайский народ, о полном построении в Китае среднезажиточного общества, о чем в июле 2021 года генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин объявил на торжественном собрании по случаю столетия КПК.

О жизни людей в Китае, безвозмездной помощи нашей стране в возведении жилья для социально уязвимых слоев населения рассказывает господин Се Сяоюн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь.

Победа над абсолютной бедностью

- Полная среднезажиточность Китая - это многомерная, всесторонняя среднезажиточность общества, при которой идет скоординированное развитие материальной, политической, духовной, социальной и экологической цивилизации. Удовлетворяются растущие многообразные, многоуровневые и многосторонние потребности народа. Оказывается непрерывное содействие всестороннему развитию людей - страна процветает, возрождается нация, растет благополучие людей.

Среднезажиточное общество - мечта, за которой китайский народ неустанно шел с древних времен. Еще более двух тысяч лет назад в китайской "Книге песен" описывались мечты и устремления наших предков к лучшей жизни. В одном из ее стихотворений есть такие строки: "Народ выбился из сил и скоро будет жить в зажиточности".

С учетом практики изменений внутренней и международной ситуации, с углублением понимания КПК понятие "среднезажиточное общество" приобрело новый смысл. После 18-го съезда КПК мы сформировали целевые требования построения всестороннего среднезажиточного общества - с устойчивым и здоровым экономическим развитием, непрерывным расширением демократии, еще большим процветанием и развитием культуры, значительным повышением благосостояния народа и историческим улучшением в экологии.

Сегодня, когда Си Цзиньпин объявил, что Китай полностью построил среднезажиточное общество, более 1,4 млрд человек и 56 этнических групп получили возможность жить достойно. В 2020 году ВВП Китая на душу населения превысил $10 тыс. Был сделан исторический скачок в развитии: из страны с низким уровнем дохода в страну с уровнем дохода выше среднего. Национальный доход на душу населения достиг 32 189 юаней (примерно $4,6 тыс.), что исторически решило проблему абсолютной бедности. Более 400 млн человек вошли в группу со средним уровнем дохода и продолжают двигаться к всеобщему процветанию. Количество занятых достигло 750 млн, а качество занятости значительно улучшилось. Эффективно обеспечивается право китайского народа на жизнь и развитие. Улучшен доступ к уходу за детьми, образованию, трудоустройству, медпомощи, уходу за престарелыми, жилью и социальной помощи.

Шесть целей и пять задач

- Господин посол, какие меры Китай принял для искоренения бедности, каковы результаты? Есть ли разница в доходах между городской и сельской местностью? Сейчас многие молодые белорусы уезжают из сельской местности, предпочитая искать счастье в городах. Ситуация с молодежью из сельской местности Китая такая же?

- Самая сложная и трудоемкая задача - построить среднезажиточное общество в сельской местности, особенно в бедных районах. Но без этого невозможно говорить о полном построении среднезажиточного общества.

С середины 1980-х годов Китай официально приступил к целенаправленной и плановой борьбе с нищетой в сельских районах. В целях развития и сокращения бедности главное внимание было сосредоточено на доходах бедных, гарантированном сокращении бедности в основном за счет выплаты социального пособия в сельских районах.

После 18-го съезда КПК Китай начал реализовывать стратегию адресной помощи бедным, чтобы достичь шести точечных целей в отношении объектов поддержки, планирования проектов, использования средств, мер для домашних хозяйств, направления людей в деревни и результатов сокращения бедности. Страна реализует пять задач по сокращению бедности: развитие производства, переселение, экологическая компенсация, развитие образования и социальное обеспечение.

После более чем восьми лет неустанных усилий Китай к назначенному сроку выполнил миссию по сокращению бедности.

К концу 2020 года 98,99 млн малоимущих сельских жителей страны по ныне действующему в Китае критерию были выведены из бедности, при этом 832 уезда и 128 тыс. деревень были исключены из списка бедных. Доходы бедного населения значительно выросли, была реализована цель дать гарантии обязательного образования, базового медицинского обслуживания и безопасности жилья.

Выполнив задачу по сокращению бедности, мы продолжили контролировать районы и население, освободившиеся от бедности, и установили переходный период. Он поддерживает политику оказания помощи, чтобы повысить независимый потенциал развития и активизировать саморазвитие районов и населения, избавившихся от бедности, помогает обеспечить стабильное сокращение бедности и предотвратить возвращение к ней.

При полном построении среднезажиточного общества мы уделяем особое внимание совместному взаимодополняющему развитию деревень и городов. Ускоряется формирование нового типа отношений между промышленностью и сельским хозяйством. Городское развитие способствует развитию сельских районов и наоборот. Разрыв между городом и деревней постепенно уходит, связи между ними значительно укрепляются. Разница в доходах между городскими и сельскими жителями все меньше. Соотношение располагаемых доходов на душу населения городских и сельских жителей неуклонно снижается 13 лет подряд (с 2008 года), в 2020-м оно составило 2,56:1.

Совместное развитие городских и сельских районов дает сельским жителям, особенно молодежи, все больше возможностей. Они могут не только заниматься сельским хозяйством, иметь свое жилье, но и переезжать в города, находить там работу и иметь доход, возвращаться в деревни. Этому способствуют экономика и политика.

Доступное жилье и справедливые налоги

- Расскажите о социальном обеспечении в Китае. Какова ситуация с жильем и какую долю занимает плата за него в доходах населения? Какие налоги платят граждане и как перераспределяются блага?

- Усовершенствованная система социального обеспечения - важный признак полного построения среднезажиточного общества. Китай уже в основном создал крупнейшую в мире систему социального обеспечения, включая социальное страхование, социальную помощь, социальные льготы.

На конец июня 2021 года в стране количество тех, кто участвует в базовом пенсионном страховании, страховании от безработицы и страховании в случае производственной травмы, достигло 1,014 млрд, 222 млн и 274 млн соответственно. Базовым медицинским страхованием пользуются более 1,3 млрд человек. Страхование в случае беременности и родов распространяется на все нанимающие органы и всех сотрудников в соответствии с законом.

Защита прав и интересов людей с инвалидностью усилилась. 85 млн людей с ограниченными возможностями вошли в среднезажиточное общество.

В Китае уже создана крупнейшая в мире система жилищного обеспечения. Муниципальное жилье в основном включает государственное арендное жилье, доступное арендуемое жилье и жилье в совместной собственности. Всего было построено более 80 млн комплектов муниципального жилья различного типа и домов для переселенцев. Была оказана помощь в улучшении жилищных условий более 200 млн человек в трудном положении. Обеспечены малоимущие семьи и семьи с минимальным соцстрахованием, у которых были трудности с жильем. Жилищные условия семей с доходом ниже среднего существенно улучшены.

Соотношение цены жилья и дохода в разных городах Китая очень различается. В малых и средних городах оно примерно равно 6:1, в большинстве крупных - и более того. В таких мегаполисах, как Пекин и Шанхай, соотношение еще выше. Поэтому мы настаиваем на стабилизации цен на землю, на жилье, на том, чтобы дома использовались для жизни, а не для спекуляций, и стремимся поддерживать устойчивое и здоровое развитие рынка недвижимости.

В настоящее время в Китае действует налоговая система, при которой из годового совокупного дохода каждого гражданина вычитается 60 тыс. юаней (приблизительно $9 тыс.), а оставшаяся сумма после специальных дополнительных вычетов за образование детей, последипломное образование, лечение серьезных заболеваний, проценты по жилищному кредиту, аренду, поддержку пожилых людей и другое используется в качестве ежегодного налогооблагаемого базового стандарта. В зависимости от него налоги уплачиваются по разным налоговым ставкам, из которых минимальный платеж - 3%, максимальный - 45%.

Всеобщее процветание - существенное требование социализма и отличительная черта модернизации с китайской спецификой. В новую эпоху КПК придерживается идеологии развития, ориентированного на народ, настаивает на содействии всеобщему процветанию при высококачественном развитии. КПК выдвинула подходы к регулированию связи между эффективностью и справедливостью, построила базовую схему системы для координации первичного распределения, перераспределения и третичного распределения. КПК непрерывно увеличивает динамику и повышает точность налогообложения, социального обеспечения, трансфертных платежей, расширяет долю групп со средним уровнем доходов, увеличивает доходы групп с низким уровнем доходов. Также разумно регулирует высокие доходы населения, ликвидирует незаконные источники доходов, содействует социальному равенству и справедливости, всестороннему развитию людей.

Когда и где отдыхают жители Поднебесной

- Какова продолжительность рабочего дня граждан Китая? Какие есть праздничные и нерабочие дни и как их проводят люди?

- Закон о труде Китая гласит: граждане работают 8 часов в день и 40 часов в неделю, имеют право использовать от 5 до 15 дней оплачиваемого ежегодного отпуска. Существует семь официальных праздников, в том числе Новый год, Праздник Весны, праздник Цинмин (День поминания усопших), День труда, праздник Дуаньу (Праздник начала лета), Праздник середины осени (Праздник Луны) и День образования КНР - всего 11 выходных. Количество выходных в конце недели и официальных государственных праздников увеличилось с примерно 60 дней в начале проведения политики реформы и открытости до 115 дней в настоящее время, что составляет более 31% всего года. Кроме того, у некоторых граждан есть выходные на полдня в Международный женский день, День молодежи, День защиты детей и День армии. Некоторые группы могут получить отпуск для поездки к родным, отпуск по случаю свадьбы, декретный, отпуск по уходу за ребенком и другие. По мере развития общества права и интересы китайских рабочих в том, что касается отпуска, гарантируются все лучше, соотношение работы и жизни становится более сбалансированным, а качество отпуска повышается.

В новую эру люди стремятся к лучшей жизни. Они заботятся не только о продолжительности отпуска, но и о том, как лучше его провести. Люди переходят от удовлетворения основных потребностей в еде, одежде к более высоким духовным устремлениям и повышению качества жизни. Туризм становится важным способом отдыха. В 2019 году количество туристов, путешествующих внутри Китая, достигло 6 млрд человеко-раз. Все больше китайцев выезжают за границу: в 2019 году их было 169 млн - в 17 раз больше, чем 20 лет назад.

Как благодаря помощи Китая более 3 тыс. белорусских семей стали новоселами

- Решая задачи строительства среднезажиточного общества в своей стране, Китай нашел средства для оказания безвозмездной помощи Беларуси в возведении социального жилья для уязвимых слоев населения. Как работает механизм такой помощи? Завершился ли проект? Если продолжается, то в каких районах появятся новые социальные квартиры для белорусов?

- Проект "Строительство социального жилья" в Беларуси, реализуемый при поддержке правительства Китая, - это крупный проект помощи, лично утвержденный главами двух государств. По обоюдным договоренностям проект реализовывали в три этапа с 2016 по 2019 год. К настоящему времени китайская сторона успешно реализовала в шести областях и Минске первый и второй этапы. Построено 38 социальных домов на 3286 квартир общей площадью почти 200 тыс. кв.м, что позволило улучшить жилищные условия для более 10 тыс. человек из 3286 белорусских семей.

В феврале 2021 года правительства Китая и Беларуси обменялись нотами для реализации проекта "Строительство социального жилья (третий этап)" и подтвердили, что в шести областях и Минске будет построено 20 социальных домов на 1166 квартир общей площадью 66 тыс. кв.м. Реализация проекта начнется в ближайшее время.

Проект "Строительство социального жилья" в Беларуси полностью отражает глубокую и искреннюю дружбу китайского и белорусского народов, является ярким воплощением отношений стратегического партнерства. Убежден, что обе стороны и дальше будут тесно сотрудничать в осуществлении этого важного проекта на благо белорусского народа.

Тамара МАРКИНА,

газета "7 дней".-0-