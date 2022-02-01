Полностью дистанционное обслуживание бизнеса — только в Приорбанке

Источник материала: ProBusiness

Около года назад Приорбанк сформировал абсолютно новую линейку пакетов услуг для малого и среднего бизнеса, ориентируясь прежде всего на его потребности и индивидуальный подход к обслуживанию.

Пакеты услуг MS Business Premium и MS Business Direct очень похожи между собой по набору включенных услуг: безлимит платежей и корпоративных карточек Visa Platinum Business, услуги от юристов и курьерской службы (партнерские сервисы). Что же касается индивидуального подхода, то в обоих случаях у клиента есть персональный менеджер. Однако пакеты услуг все же имеют принципиальное отличие: второй практически на 100% предполагает дистанционное обслуживание.

Именно «дистанционный» пакет услуг MS Business Direct стал настоящим хитом для бизнеса. Чтобы повысить комфорт клиентов, Приорбанк особое внимание уделил удобству взаимодействия с персональным менеджером. Последнее обновление сервиса – это работа с персональным менеджером через защищенный канал связи в мобильном банке для бизнеса Prior Business 2.0. Клиент может сразу же, не выходя из приложения, обратится к менеджеру и получить исчерпывающие ответы, заказать справку, уточнить нюансы оформления документов. Кроме этого, есть возможность отсылать документы, просматривать и редактировать их совместно с менеджером в режиме реального времени, проводить встречи онлайн. И это далеко не все функции данного сервиса.





О том, почему такой формат обслуживания является уникальным, рассказал заместитель Председателя Правления Приорбанка Андрей Иванкевич.

Приорбанк и инновации стали в своем роде синонимами — ежегодно вы радуете клиентов новинками, значительно упрощающими их жизнь и работу. Насколько проект по изменению формата общения с клиентами важен для банка?

Мы смотрим с другого ракурса — насколько наше предложение актуально и полезно клиентам. Мы сконцентрированы на создании лучшего клиентского опыта. Подходы к обслуживанию время от времени меняются. Сейчас наступило время максимального упрощения взаимодействия банка и бизнеса.

Наша миссия – подстроиться под потребности клиентов и в текущих условиях обеспечить их всестороннюю поддержку. Персональный менеджер в банке где бы клиент ни находился не только поможет в проведении операций, но и в целом вместе с клиентом проанализирует его деятельность, чтобы увидеть точки роста его бизнеса, при необходимости подключит других экспертов в банке, чтобы решить задачу клиента.

В чем принципиальное отличие нового сервиса Приорбанка от того, что предлагают другие банки? Ведь сейчас нет проблемы написать в соцсетях или мессенджерах и решить свои вопросы.

Тот функционал, который предлагаем мы, уникален, его нет в других белорусских банках. Это кардинально иной подход в общении с клиентами. В первую очередь это безопасность передачи данных. Любая информация, которая направляется в стандартных мессенджерах, может стать доступна третьим лицам. Наш же сервис встроен в защищенный канал мобильного банка и клиент может направлять любую конфиденциальную информацию – внедренная нами современная технология обеспечивает ее сохранность. Кроме того, благодаря новым возможностям нашего сервиса, оставаясь на расстоянии, мы сохраняем у клиентов ощущение «живого» общения. Клиент может связаться с менеджером также быстро и легко, как со своими друзьями в повседневной жизни, провести онлайн-встречу, записать голосовое или видео-сообщение, вместе посмотреть документы или презентацию, сделать пометки, как будто вы сидите за одним столом.





Давайте немного заглянем в будущее. Как Вы считаете, когда обслуживание в банке станет полностью дистанционным?

Для тех, кто подключит пакет услуг MS Business Direct , это произойдет в ту же секунду.

Но ведь обязательное посещение банка – это уже устойчивый стереотип…

Приорбанк ломает стереотипы. Да, в некоторых случаях, обусловленных законодательством Беларуси, необходим личный визит в отделение, например, когда в документах необходимо поставить оригинал подписи. Но и здесь мы нашли комфортное для клиентов решение — документы может доставить курьерская служба, сервис предоставляют наши партнеры.

Уверены, что сотрудники компаний оценят удаленное премиальное обслуживание Premium Direct, которое позволяет решать личные финансовые вопросы с помощью персонального менеджера максимально быстро и без посещения банка.

Еще раз хочу отметить, мы стремимся к максимальному комфорту для клиента в его ежедневной деятельности, постоянно совершенствуя и упрощая коммуникации с банком, и наша главная цель — предоставить клиентам сервис, позволяющий им уделять больше времени развитию бизнеса.