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Соцопрос: только каждый пятый житель Латвии доверяет руководству страны
Источник материала: ОНТ
Неутешительная статистика для рижских властей. Только каждый пятый житель Латвии верит руководству страны – это данные соцопросов.
По последней статистике заявлениям из уст чиновников доверяют лишь 22% респондентов. При этом большая часть из них сохраняют долю скепсиса.
Не верят ни одному слову властей 31% опрошенных, а еще 41% – скорее не верят. За год недоверие руководству страны выросло на 6%, а уровень доверия упал на 5%.
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Неутешительная статистика для рижских властей. Только каждый пятый житель Латвии верит руководству страны – это данные соцопросов. По последней статистике...
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