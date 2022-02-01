Соцопрос: только каждый пятый житель Латвии доверяет руководству страны

Источник материала: ОНТ

Неутешительная статистика для рижских властей. Только каждый пятый житель Латвии верит руководству страны – это данные соцопросов.

По последней статистике заявлениям из уст чиновников доверяют лишь 22% респондентов. При этом большая часть из них сохраняют долю скепсиса.

Не верят ни одному слову властей 31% опрошенных, а еще 41% – скорее не верят. За год недоверие руководству страны выросло на 6%, а уровень доверия упал на 5%.

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