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Что будет, если съедать два яблока каждый день, рассказала нутрициолог

01.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что будет, если съедать два яблока каждый день, рассказала нутрициолог

В яблоках содержится множество полезных веществ и витаминов, но употребление этого продукта в больших количествах может нанести организму вред. Об этом заявила нутрициолог Надежда Цапкина, передает РИА «Новости».

Специалист подчеркнула, что яблоки богаты цинком, фосфором, кальцием, магнием, калием, селеном, йодом, железом, а также витаминами A, В1, В2, С, Е и РР. Фрукт улучшает память, уменьшает вероятность возникновения рака, улучшает эластичность сосудов и укрепляет иммунитет.

Кроме того, витамины группы В (тиамин, рибофлавин и витамин В-6) позволяют поддерживать здоровье нервной системы.

Эксперт отметила, что человеческий организм справляется с небольшими количествами цианида, но превышать дозу может быть опасно.

Цапкина рекомендует съедать за день не более двух средних яблок. Предпочтение лучше отдать зеленым фруктам.

Фото: Pixabay

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