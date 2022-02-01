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Что будет, если съедать два яблока каждый день, рассказала нутрициолог
Источник материала: ОНТ
В яблоках содержится множество полезных веществ и витаминов, но употребление этого продукта в больших количествах может нанести организму вред. Об этом заявила нутрициолог Надежда Цапкина,
Специалист подчеркнула, что яблоки богаты цинком, фосфором, кальцием, магнием, калием, селеном, йодом, железом, а также витаминами A, В1, В2, С, Е и РР. Фрукт улучшает память, уменьшает вероятность возникновения рака, улучшает эластичность сосудов и укрепляет иммунитет.
Кроме того, витамины группы В (тиамин, рибофлавин и витамин В-6) позволяют поддерживать здоровье нервной системы.
Эксперт отметила, что человеческий организм справляется с небольшими количествами цианида, но превышать дозу может быть опасно.
Цапкина рекомендует съедать за день не более двух средних яблок. Предпочтение лучше отдать зеленым фруктам.
Фото: Pixabay
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В яблоках содержится множество полезных веществ и витаминов, но употребление этого продукта в больших количествах может нанести организму вред. Об этом заявила...
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