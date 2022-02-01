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Расширяется внедрение умных систем в белорусской энергетике
Источник материала: ОНТ
Внедрение умных систем в белорусской энергетике будет расширяться. С этой целью в стране работают современные обучающие центры по подготовке специалистов по направлениям информационных технологий, автоматизации и связи, проектной деятельности и другим.
Обучение организовано с использованием передовых технологий и IT-решений, среди которых VR-тренажеры, позволяющие учащимся практиковаться в условиях, приближенных к реальным. Такие учебные центры созданы во всех областях страны.
Цифровизация и автоматизация – это прежде всего повышение качества жизни людей. Инновации – формируют общую концепцию умного города.
Начнут с Витебска: в ближайшее время здесь реализуют несколько пилотных проектов, которые затем будут использовать в других регионах страны.
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Внедрение умных систем в белорусской энергетике будет расширяться. С этой целью в стране работают современные обучающие центры по подготовке специалистов по...
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