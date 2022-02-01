Расширяется внедрение умных систем в белорусской энергетике

Источник материала: ОНТ

Внедрение умных систем в белорусской энергетике будет расширяться. С этой целью в стране работают современные обучающие центры по подготовке специалистов по направлениям информационных технологий, автоматизации и связи, проектной деятельности и другим.

Обучение организовано с использованием передовых технологий и IT-решений, среди которых VR-тренажеры, позволяющие учащимся практиковаться в условиях, приближенных к реальным. Такие учебные центры созданы во всех областях страны.

Цифровизация и автоматизация – это прежде всего повышение качества жизни людей. Инновации – формируют общую концепцию умного города.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома: «Это районы и улицы, и каждый пилотный проект в каждой зоне будет свой. Где-то светильники будем ставить, где-то – автоматизацию систем управления вводить, в одном из городов нашей области электротранспорт запустим».

Начнут с Витебска: в ближайшее время здесь реализуют несколько пилотных проектов, которые затем будут использовать в других регионах страны.

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