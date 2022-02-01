ЦИК Беларуси приглашает иностранных наблюдателей на конституционный референдум

Источник материала: ОНТ

Продолжается подготовка к республиканскому конституционному референдуму. Центризбирком утвердил Положение о порядке аккредитации и деятельности иностранных наблюдателей при подготовке и проведении голосования.

ЦИК будет приглашать наблюдателей от стран СНГ и ШОС. Кроме комиссии, иностранных наблюдателей на референдум имеют право приглашать президент, МИД и Парламент.

Их присутствие обеспечивает открытость голосования. Напомним, оно назначено на 27 февраля. Но для удобства избирателей, голос отдать можно будет и досрочно, начиная с 22 числа.

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