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Юрий Воскресенский: Если мы отстаиваем наш суверенитет, то мы должны вкладывать и в армию

01.02.2022 09:25 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уже ни для кого не секрет, что самостоятельность в решениях и независимость нашей страны не входят в круг интересов некоторых соседей Беларуси. Принцип международной политики Запада в этом не менялся с давних пор.

Иметь рядом слабое, зависимое и управляемое государство – гораздо удобнее, чем считаться с сильной и суверенной страной. Именно поэтому президент в послании народу и парламенту сделал мощный акцент на этом вопросе. И эти тезисы откликаются у каждого белоруса.

Николай Щёкин, заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии Национальной академии наук Беларуси: «Президент в своем обращении сказал, что суверенитет просто так не упал с неба. Наша суверенность – выстрадана исторически народами, которые жили на территории Беларуси. Цена суверенитета – наша историческая память, правда и история всех поколений, которые жили на территории Беларуси. Думаю, что слова Главы государства дошли до каждого. В этом смысле, бесценность суверенности состоит в том, что наша страна – в сердце каждого. Каждый для себя решает какой вклад он может внести в эту цену или в эту независимость нашей страны».

Юрий Воскресенский, политолог: «Мы должны сами решить, готовы ли мы платить за независимость. Все думают, что независимость – дар божий, который свалился с неба. Да, но его, этот дар, надо обеспечивать. Гораздо легче войти, как нам кто-то предлагает, в состав нашего стратегического партнера. В то же время, вопрос связан с обороноспособностью страны. Это тоже вопрос, который неотъемлемо связан с независимостью. Если мы отстаиваем наш суверенитет, то тогда мы должны вкладывать и в армию. И не надо тогда рассказывать, говорить и укорять власть, что большие ресурсы тратятся на представителей силового блока и на обороноспособность страны».

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Уже ни для кого не секрет, что самостоятельность в решениях и независимость нашей страны не входят в круг интересов некоторых соседей Беларуси. Принцип...
 
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