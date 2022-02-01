Зафиксированы мировые рекорды продолжительности и протяженности молнии

Источник материала: ОНТ

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зафиксировала два мировых рекорда: максимальной продолжительности вспышки и максимальной протяженности молнии. Об этом 1 февраля информирует ТАСС со ссылкой на сообщение ВМО.

Самой протяженной признана молния, охватившая 29 апреля 2020 года по горизонтали над южными районами США расстояние 768 км плюс-минус 8 км. Это практически на 60 км превышает прежний рекорд, молнию от 31 октября 2018 года в Бразилии.

Мировой рекорд продолжительности вспышки молнии теперь принадлежит явлению, наблюдавшемуся над северными районами Аргентины и Уругваем 18 июня 2020 года: вспышка длилась 17,102 секунды плюс-минус 0,002 секунды. Ранее рекордной считалась вспышка продолжительностью 16,73 секунды, она была зарегистрирована в Аргентине 4 марта 2019 года.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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