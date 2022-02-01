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Мужчина погиб при пожаре в Кобринском районе

01.02.2022 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за сутки произошло три пожара. Один человек погиб и один получил ожоги, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС.

В Кобринский РОЧС 31 января в 23.50 поступила информация о возгорании в деревне Колония. В огне погиб хозяин дома. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие, имущество.

Ранним утром того же дня загорелся деревянный дом в Бресте. Пытаясь самостоятельно потушить пожар, ожоги получила женщина 1973 года рождения. Огонь повредил внутреннюю отделку и имущество в доме.

Кроме того, утром 31 января спасатели получили сообщение о пожаре в телятнике в деревне Именины Кобринского района. В кирпичном здании огонь уничтожил 10 пластиковых боксов для кормления и еще два повредил. Никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины пожаров.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В Кобринский РОЧС 31 января в 23.50 поступила информация о возгорании в деревне Колония. В огне погиб хозяин дома. В результате пожара уничтожена кровля, перекрытие,...
 
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