В Чашникском районе горела квартира: работники МЧС спасли мужчину

Источник материала: БелТА

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Из задымленной квартиры в деревне Тяпино Чашникского района работники МЧС спасли мужчину, которого после госпитализировали. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Витебском областном УМЧС.

В центр оперативного управления Чашникского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 31 января в 14.46 поступило сообщение о задымлении в квартире по переулку Центральному в деревне Тяпино Чашникского района.

Первым к месту сообщения прибыло подразделение пожарной аварийно-спасательной части №1 Чашникского РОЧС. Очевидцы рассказали спасателям, что в помещении находится мужчина. Работники МЧС поднялись на второй этаж, увидели, что дверь в квартиру была открыта, все было охвачено дымом. В комнате горела часть кровати и матрац, на не горевшей части лежал мужчина. Он находился в сознании, но самостоятельно встать не мог. Спасатели вынесли его на улицу, где передали прибывшим к месту происшествия медикам. После осмотра мужчину госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

Как выяснилось в ходе проверки, работники МЧС спасли хозяина квартиры, 1964 года рождения, который нигде не работал и проживал с сыном и его подругой. На момент возникновения пожара женщина находилась в квартире, однако смогла самостоятельно покинуть жилище до приезда спасателей, не пострадав. Сына хозяина в это время в доме не было.

В результате пожара в квартире повреждено имущество. По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращение хозяина с огнем при курении в жилом помещении.-0-