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Трое могилевчан пытались похитить с предприятия 180 кг мяса

01.02.2022 09:49 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 февраля. Могилев /Корр. БЕЛТА/. Трое могилевчан пытались похитить 180 кг мяса с предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении Департамента охраны МВД.

В Могилеве ночью 31 января при проведении рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению хищений в сфере АПК сотрудники Ленинского отдела Департамента охраны задержали мужчин при попытке кражи мясной продукции. Правоохранители обратили внимание на два автомобиля, стоявших вблизи лесного массива рядом с предприятием.

При проверке документов и установлении причин нахождения граждан в столь позднее время суток на неоживленном участке дороги, а также осмотре транспортных средств в багажнике автомобилей удалось обнаружить несколько полиэтиленовых пакетов с мясными изделиями. Сопроводительные документы на продукцию у мужчин отсутствовали.

Выяснилось, что трое работников предприятия заранее подготовились к транспортировке мяса. Несколько дней они складывали продукцию в подсобном помещении, чтобы перебросить через забор в подходящий момент. Завершить деяние не удалось - вмешались сотрудники департамента. Общий ущерб, причиненный предприятию, составил свыше Br1,8 тыс.

Двое из задержанных ранее уже судимы за разбой и хулиганство. В ближайшее время действиям могилевчан будет дана правовая оценка.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Трое работников предприятия заранее подготовились к транспортировке мяса. Несколько дней они складывали продукцию в подсобном помещении, чтобы перебросить через...
 
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