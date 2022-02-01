«Не прописывайте дату оплаты, чтобы не поссориться с клиентом». Что указать в прайсе на свои услуги

Источник материала: ProBusiness



Иллюстрация предоставлена экспертом

Как выглядит ваша рейт-карта? Многие продолжают отправлять клиенту сухую таблицу, забывая, что прайс-лист — это не простая формальность, а полноценный маркетинговый инструмент. Продуманый инвойс не только рассказывает о вашем предложении покупателю, но и помогает ему решиться на сотрудничество.

В этом вопросе дизайнер режиссерских презентаций Анастасия Мохань взяла на вооружение опыт английских коллег. «Про бизнес» попросил ее рассказать, что можно позаимствовать у англичан при составлении рейт-карты, а также какие важные моменты стоит учитывать при этом.

Анастасия Мохань

Дизайнер режиссерских презентаций

Чтобы клиенты не задавали дополнительных вопросов

— Что обязательно должен включать прайс-лист, чтобы вам не приходилось после его отправки отвечать на десятки дополнительных вопросов?

Ваши личные данные. Тут следует указать адрес, телефон, город, страну, полное имя, сайт с портфолио и e-mail. Эта информация нужна клиенту для того, чтобы быстро связаться с вами по вопросам, передать портфолио коллегам. Также заказчик поймет, в каком часовом поясе вы находитесь, чтобы составить график работы над проектом, удобный всем.

Ставка. Дневная/проектная/почасовая — тут каждый решает сам для себя. Все зависит от того, насколько долго тянется ваш проект. Чем дольше, тем выгоднее будет поставить один гонорар, на который вы рассчитываете по завершении всего проекта.

Заметки о том, как вы работаете, что делаете, если проект сильно заходит в ночь или выходит за оговоренные рамки. То есть 3−4 небольших предложения о том, какие условия вы выставляете, если происходит форс-мажор.



Иллюстрация предоставлена экспертом

Обязательно укажите, что ваша работа на выходных по ставке такая же, как и в будние дни. На моей практике оставаться лояльным подрядчиком всегда важнее, чем выставить двойную ставку на выходных. Но у каждой профессии есть свои нюансы.

Также напишите, что вы готовы исправлять и дорабатывать проект по правкам от агентства и клиента в нужное им время. Это важно.

Клиент должен видеть, что вы всеми руками за проект и болеете за него так же, как и он.

В случае, если вы не хотите вносить правки самостоятельно, укажите, что вы готовы передавать исходные файлы клиенту.

Банковские реквизиты с вашей стороны — полные, четкие, со всей нужной информацией. Советую заранее уточнить у банка все нужные реквизиты, чтобы оплаты происходили без заминок и задержек. Эту информацию рекомендую писать в конце и в низу документа.

И в завершение обязательно добавляйте пару слов о том, что будете рады поработать с клиентом. Это еще раз напомнит заказчику о том, что вы заинтересованы выполнить для него задачу.



Пример. Иллюстрация предоставлена экспертом

Сроки оплаты: что указывать?

Вы заранее можете обговорить этот момент с клиентом или с бухгалтером, написать про это везде, сделать жирным и подчеркнуть красным, указать будто бы между делом в низу документа и серым цветом.

Но, исходя из своего опыта, советую все-таки не говорить про дату оплаты.

Во-первых, все равно не оплатят во время. Во-вторых, вы рискуете поссориться с клиентом. В-третьих, у каждой компании свои сроки на оплату. В-четвертых, банки тоже могут быть виноваты в задержке платежей.

Первое время будет сложно, но потом вы привыкнете. Да и не все клиенты задерживают, но со всеми клиентами важно сохранить хорошие отношения. На рынке дизайна, особенно узконаправленного сегмента, все агентства знают друг друга, так же как и подрядчики с клиентами.



Иллюстрация предоставлена экспертом

Вас мучают сомнения, как правильно выставить цену за свою работу? В начале карьеры я высчитывала цену исходя из количества слайдов.

Средняя презентация из 35 страниц стоила $ 90, а из этого следует, что один слайд обходился клиенту в $ 2,5.

А дальше все зависит от вашего портфолио, от того, как вы продвигаетесь по карьерной лестнице, с какими клиентами и на каких проектах работаете, сколько из ваших презентаций помогают выигрывать тендеры.

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