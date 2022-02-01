﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Суд в Витебске признал экстремистскими материалами информпродукцию одного из Telegram-каналов

01.02.2022 11:01 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокурора Витебской области суд Октябрьского района Витебска признал продукцию Telegram-канала "Библиотека Экстремиста", оправдывающего деятельность ИГ, экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

"На этом интернет-ресурсе размещались видеоматериалы, обучающие созданию и организации деятельности боевых групп, цель которых - убийства граждан, не исповедующих исламскую религию. Демонстрировались сцены насилия и жестокости, в том числе убийства путем обезглавливания, убийства, совершенные состоящими в террористической организации детьми. Давались инструкции о создании взрывных устройств в домашних условиях, совершении поджогов государственных учреждений и иных незаконных действий. Публиковались материалы, оправдывающие деятельность международной экстремистской террористической организации "Исламское государство". Кроме того, там публично демонстрировались электронные копии книг, признанных решениями судов экстремистскими материалами, например Mein Kampf Гитлера и иные", - рассказали в прокуратуре.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения сведений в республиканский список экстремистских материалов, а также ограничения доступа к такому источнику.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этом интернет-ресурсе размещались видеоматериалы, обучающие созданию и организации деятельности боевых групп, цель которых - убийства граждан, не исповедующих...
 
Новости дня
Новости разные
 
Латвийский эксперт о Послании: у нас не сильно это освещают, потому что невыгодно
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by