Суд в Витебске признал экстремистскими материалами информпродукцию одного из Telegram-каналов

Источник материала: БелТА

1 февраля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По заявлению прокурора Витебской области суд Октябрьского района Витебска признал продукцию Telegram-канала "Библиотека Экстремиста", оправдывающего деятельность ИГ, экстремистскими материалами, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры региона.

"На этом интернет-ресурсе размещались видеоматериалы, обучающие созданию и организации деятельности боевых групп, цель которых - убийства граждан, не исповедующих исламскую религию. Демонстрировались сцены насилия и жестокости, в том числе убийства путем обезглавливания, убийства, совершенные состоящими в террористической организации детьми. Давались инструкции о создании взрывных устройств в домашних условиях, совершении поджогов государственных учреждений и иных незаконных действий. Публиковались материалы, оправдывающие деятельность международной экстремистской террористической организации "Исламское государство". Кроме того, там публично демонстрировались электронные копии книг, признанных решениями судов экстремистскими материалами, например Mein Kampf Гитлера и иные", - рассказали в прокуратуре.

Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения сведений в республиканский список экстремистских материалов, а также ограничения доступа к такому источнику.-0-